За день с улиц Казани вывезли 385 тонн снега

По данным Комитета внешнего благоустройства, в течение дня на снегоплавильные пункты было вывезено 385 тонн снежной массы.

Для этого на дорогах было задействовано 150 единиц специализированной техники и 263 сотрудника коммунальных служб.

После очистки проезжие части были обработаны противогололедными материалами: всего использовано 99,5 тонн специализированных реагентов и 35 тонн песочно-соляной смеси.

Напомним, ранее мы сообщали, что ночью улицы города убирали 187 единиц спецтехники. Отметим, что уборка продолжается в круглосуточном режиме.