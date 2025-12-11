За день с улиц Казани вывезли 385 тонн снега

news_top_970_100
Город
11 декабря 2025  17:28

По данным Комитета внешнего благоустройства, в течение дня на снегоплавильные пункты было вывезено 385 тонн снежной массы.

Для этого на дорогах было задействовано 150 единиц специализированной техники и 263 сотрудника коммунальных служб.

После очистки проезжие части были обработаны противогололедными материалами: всего использовано 99,5 тонн специализированных реагентов и 35 тонн песочно-соляной смеси. 

Напомним, ранее мы сообщали, что ночью улицы города убирали 187 единиц спецтехники. Отметим, что уборка продолжается в круглосуточном режиме.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 14 по 21 декабря 2025
Гороскоп на неделю с 14 по 21 декабря 2025
В РТ рак кожи стал самым распространенным онкологическим диагнозом в 2024 году
В рамках нацпроекта в Татарстане ввели в эксплуатацию 16 обновленных мостов
В Казани с 12 декабря запрещен провоз электросамокатов в метро
От «Алисы» до «Оптимуса»: о чем рассказывает зрителям программа iNews
От «Алисы» до «Оптимуса»: о чем рассказывает зрителям программа iNews
На улице Тэцевской в Казани временно закроют движение в связи с ремонтом
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отключением газа и воды в казанских домах
Вейпинг: реальная угроза, замаскированная под модный тренд