В Нижнекамском районе двое погибли в лобовом столкновении с грузовиком

Республика
11 декабря 2025  16:43

В Нижнекамском районе Татарстана произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. По предварительной версии следствия, авария произошла из-за несоответствия скорости автомобиля «Шевроле Нива» дорожным условиям.

 Фото: Госавтоинспекция РТ

Согласно данным ГИБДД, водитель внедорожника потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. От удара водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются следователями. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения скоростного режима и правил безопасности на трассе.

