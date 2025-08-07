C августа работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии

С 1 августа Социальный фонд России увеличил страховые пенсии пенсионерам, которые продолжали трудиться в 2024 году. Перерасчет коснулся 9,6 миллиона человек.

Сумма страховых взносов зависит от заработной платы, поэтому прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальной, исходя из стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.

Напомним, Социальный фонд России с 1 января 2025 года возобновил индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Размер увеличения рассчитывался исходя из проиндексированного размера установленной гражданину пенсии и был прибавлен к выплачиваемой пенсии.

- Фонд сделал все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться - все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета, - отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в материале, опубликованном на официальном сайте Соцфонда РФ.

Также в Социальном фонде России напомнили, что граждане, которым в июле исполнилось 80 лет, со дня достижения 80 лет будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере - 17815,4 рубля вместо базовых 8907,7 рубля.

Если пенсионер в июле нынешнего года стал инвалидом I группы, ему также со дня установления I группы инвалидности будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты. Размер фиксированной выплаты увеличится на 8907,7 рубля.

Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка на уход: к страховой пенсии - в размере 1314 рублей, к государственной пенсии - в размере 1377 рублей. Обе надбавки введены в нынешнем году и проиндексированы с 1 января и 1 апреля соответственно. В дальнейшем ежегодная индексация будет продолжена. Установленные в июле надбавки престарелые и инвалиды I группы начнут получать с августа.

Обратите внимание!



Прибавка к пенсии выплачивается только по одному из оснований. Например, если 80 лет исполняется инвалиду I группы, надбавки за возраст ему не полагается, поскольку он уже получает фиксированную выплату в двойном размере и надбавку на уход.



Надбавка на уход не устанавливается инвалидам с детства I группы, которые уже получают ежемесячную выплату к пенсии в связи с уходом за ними со стороны родителей либо опекунов.