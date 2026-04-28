Чего ждать от погоды в мае после апрельских капризов?

Апрель этого года оправдал-таки свои прозвища - «плут» и «обманщик». В первые две декады порадовал нас майским теплом, максимальные температуры поднимались до 13 - 18 градусов. В третьей декаде на Татарстан обрушился северный циклон. При прохождении атмосферных фронтов в Казани за два дня, 20 и 21 апреля, выпала половина месячной нормы осадков. Температуры в ночные часы приблизились к нулевой отметке, а дневные показатели упали к значениям ниже климатической нормы.

Об этом сообщает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Погодная стихия оказалась избирательной: зона интенсивных осадков растянулась узкой полосой от Москвы и Тулы до Кирова и Перми, там наблюдались серьезные снегопады. Местами вновь установился снежный покров, высота которого в отдельных районах достигла рекордных для конца апреля 25 см.

Наша территория в последующем оказалась лишь на периферии снежного циклона. В зоне улучшения погодных проявлений фиксировались слабые осадки в виде дождя, в отдельных районах республики с небольшим мокрым снегом.

Май - самый долгожданный месяц в году, он готовит землю к плодородию, украшает природу нарядами из цветов и зелени. Все особенности месяца метко отражаются в народных названиях - «травень», «цветень», «розоцвет». Май считается ключом сельскохозяйственного года. Народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и пожнешь», поэтому в мае важно своевременно обработать почву, сохранить влагу, успеть провести все посадочные работы. Исстари от мая ждут обильных дождей и умеренного тепла и даже прохлады, чтобы год был поистине хлебородный. К концу мая продолжительность дня увеличивается до 17 часов, и приходит настоящее лето: столбики термометра к полудню поднимаются до 20 - 25 градусов, в отдельные годы иногда может установиться даже 30-градусная жара.

По прогнозу Гидрометцентра, на территории Татарстана в этом году средняя температура месяца ожидается в пределах многолетней нормы - 14 градусов тепла. Предполагаемое количество осадков - около 40 мм, что также соответствует среднему многолетнему количеству.

На первые дни мая перейдет неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие дожди. Всю первую декаду мая дневные температуры не будут превышать 10 - 12 градусов, ночью местами слабые заморозки. Со второй декады температурный фон начнет постепенно повышаться. Для второй половины мая характерно улучшение погоды: днем 20 - 25, ночью 5 - 10 гр. тепла. С началом третьей декады местами не обойдется без отдельных ливневых дождей с грозами и кратковременными усилениями ветра.

В природе, даже несмотря на ночные заморозки, на кустарниках и деревьях набухли и вот-вот распустятся почки. Первыми проснулись еще к Пасхе раскидистые ивы, к вербному воскресенью распушились веточки вербы. В преддверии Первомая, как всегда, бурно распустила сережки береза, и уже появляются долгожданные листочки. По сложившейся традиции огородники ждут, когда лист березы станет с копеечку, ведь это сигнал к началу посадки раннего картофеля.

Несмотря на прогноз довольно теплого фона, майское тепло еще ненадежно, недаром говорили: «Май обманет да в лес уйдет». Поэтому садоводам и огородникам не следует забывать, что, по многолетним данным, в течение всего мая на территории Татарстана сохраняется угроза заморозков на почве и в воздухе. С высадкой рассады теплолюбивых культур в открытый грунт не стоит спешить. Но, с другой стороны, согласно народной мудрости «что в апреле зародится, то в мае взрастет, в июне-июле расцветет, созреет, в августе в закрома-амбары схоронится».

Однако пока многие садоводы из-за прохладной и дождливой погоды еще не выбирались на свои участки. Да и из-за переполнения Куйбышевского водохранилища участки в прибрежных низинах были затоплены. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Нижнем Услоне к концу апреля удерживали на отметке 53,7 метра. Этот показатель ниже критического уровня 1979 года на 54 см. Напомню, в прошлом году уровень 30 апреля достиг 53 метров.

По данным климатического архива по г. Казани за 146-летний ряд наблюдений, самая низкая температура воздуха - 6,5 градуса мороза - отмечалась 5 мая 1918 года. Рекорд майской жары принадлежит последней пятидневке 2007 года - 31 мая на авиаметеорологической станции «Казань-Сокол» столбик термометра достиг 34,2 градуса тепла.