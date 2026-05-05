Четыре игрока «Ак Барса» командированы в «Нефтяник»

Четыре нападающих «Ак Барса» командированы в «Нефтяник» перед четвертым матчем полуфинальной серии плей-офф ВХЛ, сообщает пресс-служба казанского клуба. В Альметьевск отправились Артур Бровкин, Радэль Замалтдинов, Денис Комков и Семен Терехов.

В текущем сезоне все игроки успели получить игровую практику в ВХЛ. Бровкин набрал 9 (7+2) очков в 16 матчах, в активе Комкова 31 (15+16) балл за результативность, Замалтдинов провел 27 матчей и набрал 7 (5+2) очков, а Терехов набрал 50 (31+18) очков в 48 встречах. «Нефтяник» уступает в полуфинальной серии «Югре» (0–3), четвертая игра состоится 5 мая.