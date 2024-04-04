«Цифра» толкается локтями, чтобы выпихнуть печатную продукцию

Газета «Казанские ведомости» не первый год ведет на своих страницах акцию «Союз «бумаги» и «цифры», стремясь на деле создать действенный союз печатной продукции и цифровых технологий в нашем обществе, которое остро нуждается в том, чтобы сформировать цивилизованные условия для чтения на бумаге тем, кто выбрал этот формат.

Сегодня в нашей акции принимает участие наш земляк, доктор геолого-минералогических наук,

известный российский писатель Евгений Сухов, который с 2013 года проживает в Вене. Он рассказывает, как в Австрии сохраняют любовь к печатной продукции.

Первые книги из папируса

Четыре тысячелетия назад книги были из папируса. Может, кто-то и сомневается, что это действительно были книги. Но я приведу такой пример: за год в Египте изготавливалось до одного миллиона папирусных свитков! Стандартный свиток состоял из 20 склеенных между собой листов, каждый из которых имел ширину почти до 50 см! А в свитках писали обо всем, начиная от благодарственных писем учителю, что поделился своими знаниями, заканчивая письмами делового содержания. Древние папирусы хранят множество презабавных и даже веселых историй, которые и по сей день вызывают улыбку.

Папирусами охотно пользовались до середины первого тысячелетия нашей эры как в Древней Греции, так и в Древнем Риме, о чем свидетельствуют сочинения древнеримского писателя-эрудита Плиния Старшего, древнеримского историка Кассиодора и архиепископа вестготской Испании Исидора Севильского. Да что там говорить! Александрийская библиотека вмещала тысячи папирусных свитков, впоследствии переписанных на пергамент христианскими монахами в Средние века.

В качестве письма в Персидской империи (две с половиной тысячи лет назад) применялись обработанные овечьи и козьи шкуры, о чем свидетельствуют как древнегреческие, так и персидские источники. Персами даже была создана служба ангарио́н, иначе - специальная почтовая служба. И опять-таки эти «письмена» содержали не только указы правителей и чиновников, но и жизнеописание обычных людей, очень напоминавшие житейские зарисовки и рассказы.

Немногим более двух тысяч лет назад выделку кожи усовершенствовали: ее растянули, смягчили, напичкали эмульгированными маслами и назвали пергаментом (по античному городу Пергам, располагавшемуся на западе Малой Азии, где и применили подобные инновации).

В начале первого тысячелетия в Китае создали бумагоподобный материал из бамбука и немногим позже - из пенки. В

Китае писали даже на шелке! А уже во II веке первого тысячелетия появилась первая бумага, которая довольно быстро совершенствовалась, становилась все прочнее и крепче.

Когда возникло книгопечатание, а произошло это в Корее в начале VIII века, потребности в бумаге значительно возросли.

Гаджеты вытесняют «печатку»

Не секрет, что в настоящее время печатная продукция испытывает кризис. И тем не менее никто не собирается отказываться от печатной продукции, особенно это остро ощущается в Западной Европе, где на нее государством выдаются значительные дотации. И до сих пор на книги и газеты имеется значительный спрос.

Взять, к примеру, Австрию. В Вене имеются как платные, так и бесплатные газеты, тиражи их составляют десятки тысяч экземпляров. Ящики с бесплатными газетами устанавливаются рядом с магазинами, станциями метро, подъездами домов. К вечеру, как правило, газет уже не бывает. Оно и понятно: читатели хотят полистать любимую газету, вырезать заметку, куда-то ее подклеить, просто кому-то передать.

Но все-таки следует сделать небольшую оговорку: лет 10 назад таких пунктов с газетами было значительно больше, они встречались едва ли не на каждом шагу. Сейчас их количество уменьшилось на треть. Читатели могут получить информацию с электронных носителей - гаджетов, телефонов. «Цифра» - весьма серьезный конкурент, борьба идет за очень серьезные деньги, и она буквально толкается локтями, чтобы выпихнуть печатную продукцию с рынка. Электронная версия книг и газет старается быть похожей именно на печатную продукцию: если раньше можно было просто прочитать в черно-белом варианте, то сейчас этого недостаточно, читатель стал более требователен, и ему предоставляют статьи в цветном изображении с великолепными, очень красочными рисунками.

Услышать шелест электронных страниц

Для любителей электронных форматов созданы специальные электронные носители, на которых удобно читать книгу. Создатели «электронки» умеют подмечать именно то, за что читатель любит книги и газеты. Например, некоторых привлекает шелест печатных страниц. И компьютерщики придумали программы, благодаря которым можно услышать столь желанный шелест, практически ничем не отличающийся от настоящего. Не удивлюсь, если совсем скоро появятся электронные носители, которые будут создавать некий виртуальный запах книг и газет.

Но печатная продукция в Австрии тоже не собирается сдаваться. В последние годы она значительно перестроилась, стала более современной. Например, в книжных магазинах стоят столики с удобными мягкими креслами, за которыми можно пролистать книгу, а то и просто ее почитать. В некоторых книжных магазинах продают даже кофе. Но главное условие - книга должна оставаться в сохранности и иметь первоначальный товарный вид. Оно и понятно: в нынешнее время книга стоит весьма недешево. В советское время было распространено выражение «Лучший подарок - это книга», и сейчас оно приобретает более глубокий смысл.

Для малышей важно осязание

А как же детские книги? Без них не обойтись! Обычно родители читают детские книги своим малышам на ночь. Разве их можно представить в виде электронных носителей? Для малышей важно осязание. Это врожденный рефлекс. Ему важно потрогать любимую книгу, полистать ее и даже, извините меня, немного порвать! Все это заложено в ребенке генетически. А какая радость и удовольствие просто смотреть эти книги, читать их! Тем более что сейчас они стали значительно богаче и интереснее в оформлении. Применяются новые методики и технологии. Порой книги становятся настоящими произведениями искусства. И это весьма крупный бизнес, который тоже не думает сдаваться. А технологии в оформлении книг ушли так далеко, что их охраняют не менее тщательно, чем какие-нибудь военные секреты.

С уверенностью могу сказать, что типографская продукция никуда не исчезнет, на нее спрос был, есть и останется впредь. Другое дело, из какого материала будет книжная продукция. Наверняка в ближайшем будущем найдутся какие-нибудь «экологи», которые будут бороться против вырубки леса. Кажется, Стивен Кинг сказал: «Больше я не буду писать, я уже достаточно погубил деревьев». Книги будут создавать из какого-то другого материала. Более крепкого. И здесь уже за дело возьмется химическое производство. Уверен, что ученые-химики отыщут верное решение. Но хочется верить, что этот материал не будет слишком уж крепким и тем более вредоносным. Иначе как же годовалый малыш попробует на вкус свою любимую книгу?