ЦИК Татарстана зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Раиса РТ

Центральная избирательная комиссия Татарстана официально зарегистрировала двух новых кандидатов на должность раиса республики. В избирательный бюллетень внесены Руслан Юсупов (ЛДПР) и Хафиз Миргалимов (КПРФ), успешно прошедшие процедуру проверки документов.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, у Юсупова подтверждено 394 подписи депутатов муниципальных образований, у Миргалимова – 393. Секретарь комиссии Надежда Борисова подтвердила полное соответствие представленных материалов требованиям законодательства.

Ранее были зарегистрированы действующий глава республики Рустам Минниханов («Единая Россия») и Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров»). С 16 августа все кандидаты получат право на проведение предвыборной агитации в СМИ.

Выборы главы Татарстана состоятся 14 сентября 2025 года в единый день голосования. Параллельно пройдут выборы более 7,5 тысяч муниципальных депутатов и довыборы в Госсовет РТ.

Председатель ЦИК Андрей Кондратьев отметил, что все кандидаты представили необходимый пакет документов с запасом подписей, что свидетельствует о прозрачности избирательного процесса.