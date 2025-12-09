В Набережных Челнах врачи извлекли из желудка девочки зубную щетку длиной 19 см

9 декабря 2025  00:04

В Набережных Челнах хирурги клинико-диагностического медицинского центра провели уникальную операцию 13-летней пациентке, которая случайно проглотила зубную щетку во время утренней гигиены. Длина извлеченного предмета составила 19 сантиметров.

Как пояснил врач-хирург КДМЦ Дамир Хузин, щетка располагалась в желудке и частично в пищеводе, создавая реальную угрозу повреждения внутренних органов. «Предположительно, произошла неожиданная реакция — резкий вдох или смех во время чистки зубов. Это спровоцировало непроизвольное сокращение мышц глотки, которое протолкнуло щетку дальше по пищеводу», — отметил медик.

Для удаления инородного тела была применена щадящая эндоскопическая методика, позволившая извлечь предмет через естественные пути без серьезного хирургического вмешательства. Такой подход минимизировал риск осложнений и ускорил восстановление пациентки.

По словам врачей, подобные случаи хотя и редки, но требуют немедленного обращения за медицинской помощью, поскольку промедление может привести к серьезным повреждениям желудочно-кишечного тракта.

