Из-за плохой уборки снега пострадали почти 90 казанцев

О плохом качестве уборки снега в Казани говорит сама за себя статистика городских травмпунктов. Как только коммунальные службы перестают справляться с последствиями снегопадов и буранов, сразу вырастает число пациентов в травмпунктах.

Так, например, в течение прошедшей недели — с 21 по 27 января за помощью в эти медучреждения вынуждены были обратиться 85 казанцев, пострадавших от падения на плохо убранных территориях. В результате этих падений у 45 человек — переломы, еще у 40 зафиксированы сильные ушибы.

— Больше всего травм зафиксировано в Советском районе — 23 случая, по 15 случаев — в Приволжском и Вахитовском районах, 14 травм — в Ново-Савиновском районе, — сообщил на совещании в мэрии Казани замруководителя горисполкома Искандер Гиниятуллин. Он призвал глав районов и сотрудников комитета ЖКХ обратить внимание на эти сигналы.