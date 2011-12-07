Продавцам овощей на казанских ярмарках убрали арендную плату для того, чтобы сделать более доступными цены на «борщевой набор». Такие меры предпринимает партия «Единая Россия» совместно с правительством Татарстана, сообщил руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«Благодаря участию Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики и мэрии Казани, овощи продаются по максимально низким ценам, поскольку продавцы освобождены от арендной платы, уборки и других логистических расходов» — отметил Самигуллин.

Также он рассказал, что на данный момент овощную продукцию поставляют оптовики, «Татпотребсоюз» и агрофирмы.

На днях состоится встреча представителей Минсельхозпрода Татарстана с сельхозпроизводителями, на которой будут обсуждаться новые подходы стабилизации цен на овощи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создали рабочую группу по мониторингу цен на «борщевой набор».