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Продавцам овощей на казанских ярмарках убрали арендную плату для того, чтобы сделать более доступными цены на «борщевой набор». Такие меры предпринимает партия «Единая Россия» совместно с правительством Татарстана, сообщил руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.
«Благодаря участию Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики и мэрии Казани, овощи продаются по максимально низким ценам, поскольку продавцы освобождены от арендной платы, уборки и других логистических расходов» — отметил Самигуллин.
Также он рассказал, что на данный момент овощную продукцию поставляют оптовики, «Татпотребсоюз» и агрофирмы.
На днях состоится встреча представителей Минсельхозпрода Татарстана с сельхозпроизводителями, на которой будут обсуждаться новые подходы стабилизации цен на овощи.
Ранее сообщалось, что в Татарстане создали рабочую группу по мониторингу цен на «борщевой набор».