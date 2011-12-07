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Продавцам овощей на казанских ярмарках убрали арендную плату

Сделано это для того, чтобы снизить цены на «борщевой набор».

Продавцам овощей на казанских ярмарках убрали арендную плату для того, чтобы сделать более доступными цены на «борщевой набор». Такие меры предпринимает партия «Единая Россия» совместно с правительством Татарстана, сообщил руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«Благодаря участию Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики и мэрии Казани, овощи продаются по максимально низким ценам, поскольку продавцы освобождены от арендной платы, уборки и других логистических расходов» — отметил Самигуллин.

Также он рассказал, что на данный момент овощную продукцию поставляют оптовики, «Татпотребсоюз» и агрофирмы.

На днях состоится встреча представителей Минсельхозпрода Татарстана с сельхозпроизводителями, на которой будут обсуждаться новые подходы стабилизации цен на овощи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создали рабочую группу по мониторингу цен на «борщевой набор».

КВ
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