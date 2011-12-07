В Казани 27 невест и женихов одновременно прокричали: «Да!»

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности здесь сочетались узами брака 27 пар - в честь 27-й Всемирной летней универсиады. А поздравить молодые семьи приехали премьер-министр РТ Ильдар Халиков и мэр Казани Ильсур Метшин.На часах - около 12 дня. В районе набережной реки Казанки собрались гости, в том числе и родители молодоженов, которые заняли свои почетные места на специально оборудованных лавочках. Несмотря на жару, все терпеливо ожидают начала мероприятия. У подножия Центра семьи звучит марш Мендельсона в исполнении оркестра. Под торжественные звуки по лестнице, украшенной цветами и белой полупрозрачной тканью, спускаются дети в костюмах ангелочков с пушистыми крыльями за спиной. За ними следуют ведущие, которые объявляют о начале праздничной программы. И волнующая церемония бракосочетания начинается с представления каждой пары под аплодисменты собравшихся.На открытой площадке центра для всех 27 пар звучит единый традиционный вопрос о согласии сочетаться браком. Сначала все невесты дружно прокричали: «Да!» А потом свое положительное решение огласили разом женихи. Дети с крылышками за спиной подали им подушечки с обручальными кольцами, обмен которыми завершается первым супружеским поцелуем.

Ильсур Метшин пожелал молодым семьям счастливой жизни и отметил, что Центр семьи «Казан» станет новым символом помолодевшей Казани. С напутственной речью к молодым семьям обратились Ахат и Галина Юлашевы - пара, которая прожила вместе 60 лет и 1 мая этого года отметила бриллиантовую свадьбу. «Всякое было, но всегда побеждает любовь, терпение и внимание», - советует Ахат Гайнуллович. А потом молодожены исполнили на верхней смотровой площадке вальс, в небо были выпущены голуби и воздушные шары.- Мы познакомились 5 июля ровно год назад и решили зарегистрировать свой брак именно в этот день нынешнего года. Подали заявление совсем в другой отдел ЗАГС. Нас пригласили в новый Дворец бракосочетания. Мы согласились! Торжественная церемония принесла много радости. А сколько совпадений нас окружает: девочка по имени Маша подавала нам кольца, а сейчас берет у нас интервью тоже Маша, - делятся Марсель и Екатерина Зариповы.«Наверное, это и есть судьба», - подумала я. И, пожелав им бесконечно счастливой семейной жизни, поговорила с девочкой в костюме ангелочка. - Мне все понравилось. Я даже не волновалась, когда подносила подушечку с кольцами. А еще успела подержать в руках живого голубя! - восхищается Лида Каштанова.