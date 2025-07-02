Экологи обнаружили незаконные ограничения у реки Казанка

Специалисты Министерства экологии РТ провели очередной рейд по реке Казанке для мониторинга ранее выявленных нарушений, ограничивающих свободный доступ граждан к водному объекту. Напомним, что с 2022 года здесь реализуется пилотный проект по охране водных ресурсов, в рамках которого уже были обнаружены многочисленные нарушения природоохранного законодательства.

В ходе проверки экологи вновь зафиксировали случаи незаконного ограничения доступа к береговой полосе. Согласно статье 6 Водного кодекса РФ, ширина береговой полосы общего пользования для Казанки составляет 20 метров. Каждый гражданин имеет законное право беспрепятственно посещать эти территории для отдыха, передвижения, любительского рыболовства и причаливания плавсредств (без использования механического транспорта).

После завершения проверки и установления собственников земельных участков, где выявлены нарушения, им будут направлены предписания об устранении незаконных ограничений. За несоблюдение требований законодательства предусмотрена административная ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ с возможным наложением существенных штрафов.

Эти мероприятия проводятся в рамках комплексной программы по улучшению экологического состояния водных объектов Татарстана, которая реализуется совместно с региональным отделением Русского географического общества и входит в национальный проект «Экология». Министерство напоминает, что любой гражданин, обнаруживший незаконные ограждения у воды, может сообщить об этом в природоохранные органы.