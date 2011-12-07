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В Казани отремонтируют трамвайные пути на Сибирском тракте

Рабочие должны привести ширину колеи к норме.

В Казани начали ремонтировать трамвайные пути на Сибирском тракте. Об этом сообщили в «Метроэлектротрансе».

«На данный момент для обеспечения безопасности пассажиров все силы службы были направлены на устранение выявленных аварийных участков», — отметили на предприятии. 

При проверке рельсов на участке в направлении улицы Халитова обнаружили места с уширением пути и стыки. Рабочие должны привести колеи в порядок.

Также работы ведутся на улице Шоссейная. Там занимаются подбойкой шпал и исправление деформаций пути.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на улице Толстого временно закроют тротуар и проезжую часть из-за работ по перекладке тепловых сетей.

КВ
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