В Казани отремонтируют трамвайные пути на Сибирском тракте

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В Казани начали ремонтировать трамвайные пути на Сибирском тракте. Об этом сообщили в «Метроэлектротрансе».
«На данный момент для обеспечения безопасности пассажиров все силы службы были направлены на устранение выявленных аварийных участков», — отметили на предприятии.
При проверке рельсов на участке в направлении улицы Халитова обнаружили места с уширением пути и стыки. Рабочие должны привести колеи в порядок.
Также работы ведутся на улице Шоссейная. Там занимаются подбойкой шпал и исправление деформаций пути.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что на улице Толстого временно закроют тротуар и проезжую часть из-за работ по перекладке тепловых сетей.