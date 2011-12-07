146 летних веранд в Казани функционировали на безвозмездной основе

146 летних веранд в текущем сезоне были открыты на безвозмездной основе в соответствии с решением Исполкома Казани. Об этом в ходе «делового понедельника» заявил председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

В текущем сезоне была утверждена схема 268 мест размещения объектов сезонной торговли. По итогам аукционов заключен 81 договор на размещение сезонных объектов на сумму 5,3 млн рублей. В прошлом году удалось заключить 87 договоров на 4,9 млн рублей. Более 50% объектов пришлось на размещение летних веранд.

«С начала года в Казани были демонтированы 270 незаконных торговых объектов, 77 из них были перемещены на базу хранения ведомства. По 3350 фактам незаконной торговли наложены штрафы на общую сумму более 6 млн рублей», — отметил Фазылянов.

Срок действия текущих сезонных договоров истекает в ноябре.

«Что касается тех ушлых товарищей, которым кажется, что они самые умные и им закон не писан, которые не платят налоги, аренду за землю, за чужой счет пользуются электроэнергией, не несут никакой ответственности за качество продуктов и оставляют после себя мусор и антисанитарию. Мы демонтировали, демонтируем и будем демонтировать их „наглострой“, чтобы защитить честный бизнес от нечестной конкуренции», — подчеркнул первый вице-мэр Казани Денис Калинкин.