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Власти РТ: Вопрос повышения цен на проезд в Казани остается открытым

Вопрос находится в ведении госкомитета РТ по тарифам.

Вопрос о повышении цен на проезд в общественном транспорте Казани до 35 рублей остается открытым, сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Она уточнила, что данный момент находится в ведении госкомитета РТ по тарифам. Специалисты проведут анализ ситуации и примут решение о поднятии тарифа.

Ранее казанские перевозчики обратились к властям Казани с просьбой поднять оплату за проезд с 30 до 35 рублей, так как за прошлый год они понесли убытки в размере 150 млн рублей.

КВ
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