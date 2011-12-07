Власти РТ: Вопрос повышения цен на проезд в Казани остается открытым

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Вопрос о повышении цен на проезд в общественном транспорте Казани до 35 рублей остается открытым, сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.
Она уточнила, что данный момент находится в ведении госкомитета РТ по тарифам. Специалисты проведут анализ ситуации и примут решение о поднятии тарифа.
Ранее казанские перевозчики обратились к властям Казани с просьбой поднять оплату за проезд с 30 до 35 рублей, так как за прошлый год они понесли убытки в размере 150 млн рублей.