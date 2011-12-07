В Казани заработали горячие линии по подаче тепла

В Казани с 16 сентября начался отопительный сезон. Жители могут обратиться на горячую линию по подаче тепла, сообщает мэрия Казани.

С вопросами по подаче тепла можно обратиться по следующим номерам:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства: +7(843)590-96-22, +7(843)590-96-23;

Система «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23.

Также обратиться можно по номерам районных администраций (полный список можно узнать, перейдя ссылке).

Сейчас тепло подано уже в 345 социальных объектах. Переводить в рабочий режим отопительные системы будут в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что старт отопительного сезона в Набережных Челнах начался 9 сентября.