В Казани заработали горячие линии по подаче тепла

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани с 16 сентября начался отопительный сезон. Жители могут обратиться на горячую линию по подаче тепла, сообщает мэрия Казани.
С вопросами по подаче тепла можно обратиться по следующим номерам:
Комитет жилищно-коммунального хозяйства: +7(843)590-96-22, +7(843)590-96-23;
Система «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23.
Также обратиться можно по номерам районных администраций (полный список можно узнать, перейдя ссылке).
Сейчас тепло подано уже в 345 социальных объектах. Переводить в рабочий режим отопительные системы будут в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что старт отопительного сезона в Набережных Челнах начался 9 сентября.