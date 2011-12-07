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В Казани заработали горячие линии по подаче тепла

Отопительный сезон начался с 16 сентября.

В Казани с 16 сентября начался отопительный сезон. Жители могут обратиться на горячую линию по подаче тепла, сообщает мэрия Казани. 

С вопросами по подаче тепла можно обратиться по следующим номерам: 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства: +7(843)590-96-22, +7(843)590-96-23

Система «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23. 

Также обратиться можно по номерам районных администраций (полный список можно узнать, перейдя ссылке). 

Сейчас тепло подано уже в 345 социальных объектах. Переводить в рабочий режим отопительные системы будут в течение двух недель. 

Ранее сообщалось, что старт отопительного сезона в Набережных Челнах начался 9 сентября. 

КВ
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