В Казани ограничат движение по улицам Краснококшайская и Шоссейная

В Кировском районе Казани на два месяца ограничат проезд по улицам Краснококшайская и Шоссейная. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

С 23 августа по 30 октября будет ограничено движение по улице Краснококшайская, возле дома № 1, а также по улице Шоссейная на пересечении с улицей Большая Крыловка. Временные неудобства связаны с работами по ремонту канализационной камеры.

Напомним, что в марте улицу Шоссейная уже перекрывали. Тогда движение возобновилось только 31 мая.