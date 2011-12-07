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В Казани ограничат движение по улицам Краснококшайская и Шоссейная

Проезд по двум улицам будет закрыт до конца октября.

В Кировском районе Казани на два месяца ограничат проезд по улицам Краснококшайская и Шоссейная. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

С 23 августа по 30 октября будет ограничено движение по улице Краснококшайская, возле дома № 1, а также по улице Шоссейная на пересечении с улицей Большая Крыловка. Временные неудобства связаны с работами по ремонту канализационной камеры.

Напомним, что в марте улицу Шоссейная уже перекрывали. Тогда движение возобновилось только 31 мая.

КВ
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