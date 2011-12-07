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Большая свалка обнаружена в Казани

На улице Аделя Кутая обнаружены отходы от строительных и ремонтных работ, резиновые шины, пластиковые ящики и другой мусор. Размеры свалки совсем немаленькие - мусор занял территорию площадью 1 га, а объем строительного и бытового хлама составил 750 кубических метров.

Выявили свалку специалисты Центрального территориального управления Минэкологии РТ во время санитарно-экологического двухмесячника, который проводится в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ, за нарушение природоохранного законодательства возбуждено административное расследование. Виновные в захламлении будут выявлены и привлечения к ответственности по ч.1. статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

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