Автомобилистов Казани, чьи машины будут мешать уборке снега, начнут штрафовать

В ходе прошлой зимы нормальной очистке улиц и дворов Казани от снега зачастую мешали неправильно припаркованные автомобили. Казанские автовладельцы бросали свои машины в зонах дворов с зелеными насаждениями, а также вплотную к стенам домов. Все это создавало препятствия для работы снегоуборочных машин и дворников, а также очистке от снега крыш домов. Несмотря на предупреждения о предстоящем сбросе снега с крыш, некоторые автовладельцы упорно не реагировали призыв убрать машины из опасных зон. Поэтому, как и прошлой зимой, продолжится практика выписывания предписаний и штрафов за неправильную парковку во дворах.

Об этом автовладельцев Казани предупредил председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов в ходе минувшего аппаратного совещания в мэрии Казани.