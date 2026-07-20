Постоплатой на платных парковках Казани за пять недель воспользовались 44,5 тысячи водителей

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Город
20 июля 2026  12:11

С момента запуска механизма постоплаты на муниципальных парковках Казани, который стартовал 15 июня, новой функцией воспользовались 44,5 тысячи автомобилистов. Как рассказал заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров, это около 5,5% от общего числа платных транзакций. Сервис позволяет водителям корректировать время парковки и доплачивать за недостающие минуты через веб-портал или мобильное приложение, избегая штрафов.

Сейчас ведётся доработка функции постоплаты в приложении «Казанский Паркинг» – полноценный запуск ожидается до конца года. Шакиров также отметил, что из пяти водителей, паркующихся на одном месте, четверо укладываются в бесплатный период (15 или 30 минут), и только один остаётся дольше. Это, по его словам, говорит о высокой оборачиваемости мест – именно такой эффект и был заложен при запуске проекта.

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