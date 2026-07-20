В Казани на проблемных контейнерных площадках установят 40 камер видеофиксации

В столице Татарстана расширяют систему автоматического контроля за соблюдением правил благоустройства. Как доложил на «деловом понедельнике» начальник управления административных комиссий Александр Земченко, в ближайшее время 40 камер появятся на наиболее проблемных контейнерных площадках города. Это позволит расширить охват системы и улучшить санитарное состояние территорий.

Пилотный проект по автоматической фиксации нарушений, связанных со сбросом мусора вне контейнерных зон, запустили в Казани в 2025 году – камеры работали на двух площадках в Авиастроительном и Советском районах. После доклада мэр Ильсур Метшин поручил завершить внедрение системы в полном объёме, чтобы контроль заработал в полную силу. Сроки установки камер пока не уточняются.