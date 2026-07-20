Власти Казани заявили о снижении топливного ажиотажа на АЗС

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Город
20 июля 2026  11:56

Ажиотаж на автозаправочных станциях в Казани постепенно идёт на спад, сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров. По его словам, город рассчитывает на скорое возвращение к обычному режиму работы.

Наибольшие сложности возникли с дизельными автобусами – 60% городского транспорта работает на газе, и проблем с их заправкой не было. Однако поставщики дизельного топлива на базы автотранспортных предприятий из-за резкого скачка цен не смогли вовремя выполнить обязательства. Автобусы пришлось перенаправить на общие сети АЗС, что привело к большим очередям.

Для решения проблемы по обращению властей компания ТАИФ выделила отдельную заправку для автобусов и техники городских служб. Это позволило стабилизировать ситуацию. В мэрии рассчитывают, что топливная напряжённость полностью сойдёт на нет в ближайшие дни.

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