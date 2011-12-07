Татарские слободы: пример добрососедского диалога и совместного жития

Каково сегодняшнее состояние этих исторических слобод? Какие малоизвестные страницы истории может раскрыть их изучение? Удается ли татарским слободам сохранить национальный колорит? Поможет ли возрождение слобод развитию этнотуризма? Эти и другие вопросы обсудили историки, краеведы, представители туриндустрии на заседании круглого стола, которое состоялось в редакции газеты «Казанские ведомости». Беседа оказалась особенно интересна и актуальна накануне празднования 100-летия со дня образования Татарской АССР.

Историю сохраняют краеведы-энтузиасты

Слобода в Томске - жемчужина татарского народа

- Какие слободы за пределами Татарстана наиболее интересны для исследователей, туристов?

Альберт Бурханов:

- В прошлом году Всемирный конгресс татар провел Всероссийский форум краеведов в Томске. Почему в Томске? Там, в сибирском городе, сохранилась уникальная городская татарская слобода. Эта территория с компактным проживанием татар была основана в начале XVII века на юго-западной границе Томска. Во время визита в Томск Президента Татарстана Рустама Минниханова была поднята проблема сохранения этого исторического квартала и высказано предложение о создании там музея-заповедника под открытым небом «Татарская городская слобода». Работа по реализации этого проекта начата. Спасибо руководству Томской области и русскому населению Томска за то, что они сохранили татарскую городскую слободу, улицу Татарскую и другие объекты с татарскими названиями, за доброе, теплое отношение к местным татарам. И не зря татары Томска являются толерантной и активной частью населения области.

Айрат Файзрахманов:

- Томск по степени сохранения исторической среды, городского быта татарской слободы, пожалуй, лучший город. На второе место я бы поставил Астрахань. На третьем месте - Старо-Татарская слобода Казани. К сожалению, в Старо-Татарской слободе уже практически не осталось местных жителей. Старожилы уходят из жизни, слобода превращается в туристическую территорию.

В Новосибирске татарская слобода полностью исчезла. Буквально на днях вернулся из Вильнюса. Там татарская слобода с деревянной мечетью и медресе была снесена в 60-е годы прошлого века. Это было сделано не по каким-то идеологическим, политическим мотивам. Просто в тот период город активно застраивался. А Томску повезло - застройщики просто не успели добраться до территории татарской слободы.

Пешеходные территории - правильный путь

Элемент большой национальной политики

Айрат Файзрахманов:

- В Казани для развития туризма перспективна историческая татарская слобода Бишбалта, что в переводе на русский язык означает «пять топоров». Это древнейшее поселение на берегу Волги, известное еще со времен расцвета Волжской Булгарии. Здесь росли сосновые и дубовые леса. Лесорубы, плотники, столяры, жившие в слободе, строили военные и торговые корабли. Есть на территории Бишбалты древнее кладбище. Первые могилы появились там еще в XIV веке. Сейчас кладбище почти затоплено, но часть могил конца XIX - начала ХХ века сохранилась. В гимназии №15 есть Музей Бишбалты, который коллективу учебного заведения помогли создать ученые-историки Дамир Исхаков и Альберт Бурханов. Интересный музей в Савиново, созданный энтузиастами. Но таких небольших музеев должно быть больше. Можно открывать локальные музеи в школах, лицеях, гимназиях. Это и патриотическое воспитание, и краеведение, и проектное обучение. У нас все для этого есть, просто нужен программный, системный подход к решению этого вопроса со стороны мэрии Казани и правительства Татарстана.

Айрат Файзрахманов:

- Мы должны помогать соотечественникам в развитии краеведения. Для этого необходимо создать реестр слобод на территории Татарстана, России, Евразии.

Татарские городские слободы - это элемент большой национальной политики, место локализации татарской культуры, презентации Татарстана.

Это пример того, как два народа, представители двух вероисповеданий в течение нескольких столетий притирались друг к другу. Люди дружили, сотрудничали. Они умели договариваться, вести диалог, чтобы формировать механизмы совместного жития. И с этой точки зрения опыт татарских слобод интересен и полезен для современного общества, межрегиональной и внешнеэкономической дипломатии.