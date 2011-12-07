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Татарские слободы: пример добрососедского диалога и совместного жития

Татарские городские слободы - уникальное явление в истории Евразии. Татарская слобода в Москве существовала уже в XIV веке. В ХVII - начале XX века кварталы компактного проживания татар массово появились и активно развивались в Санкт-Петербурге и многих городах европейской части, Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана, Средней Азии, Кавказа и других регионов бывшей Российской империи.

Каково сегодняшнее состояние этих исторических слобод? Какие малоизвестные страницы истории может раскрыть их изучение? Удается ли татарским слободам сохранить национальный колорит? Поможет ли возрождение слобод развитию этнотуризма? Эти и другие вопросы обсудили историки, краеведы, представители туриндустрии на заседании круглого стола, которое состоялось в редакции газеты «Казанские ведомости». Беседа оказалась особенно интересна и актуальна накануне празднования 100-летия со дня образования Татарской АССР.

Историю сохраняют краеведы-энтузиасты

Слобода в Томске - жемчужина татарского народа

- Какие слободы за пределами Татарстана наиболее интересны для исследователей, туристов?

Альберт Бурханов:

- В прошлом году Всемирный конгресс татар провел Всероссийский форум краеведов в Томске. Почему в Томске? Там, в сибирском городе, сохранилась уникальная городская татарская слобода. Эта территория с компактным проживанием татар была основана в начале XVII века на юго-западной границе Томска. Во время визита в Томск Президента Татарстана Рустама Минниханова была поднята проблема сохранения этого исторического квартала и высказано предложение о создании там музея-заповедника под открытым небом «Татарская городская слобода». Работа по реализации этого проекта начата. Спасибо руководству Томской области и русскому населению Томска за то, что они сохранили татарскую городскую слободу, улицу Татарскую и другие объекты с татарскими названиями, за доброе, теплое отношение к местным татарам. И не зря татары Томска являются толерантной и активной частью населения области.

Айрат Файзрахманов:

- Томск по степени сохранения исторической среды, городского быта татарской слободы, пожалуй, лучший город. На второе место я бы поставил Астрахань. На третьем месте - Старо-Татарская слобода Казани. К сожалению, в Старо-Татарской слободе уже практически не осталось местных жителей. Старожилы уходят из жизни, слобода превращается в туристическую территорию.

В Новосибирске татарская слобода полностью исчезла. Буквально на днях вернулся из Вильнюса. Там татарская слобода с деревянной мечетью и медресе была снесена в 60-е годы прошлого века. Это было сделано не по каким-то идеологическим, политическим мотивам. Просто в тот период город активно застраивался. А Томску повезло - застройщики просто не успели добраться до территории татарской слободы.

Пешеходные территории - правильный путь

Элемент большой национальной политики

Айрат Файзрахманов:

- В Казани для развития туризма перспективна историческая татарская слобода Бишбалта, что в переводе на русский язык означает «пять топоров». Это древнейшее поселение на берегу Волги, известное еще со времен расцвета Волжской Булгарии. Здесь росли сосновые и дубовые леса. Лесорубы, плотники, столяры, жившие в слободе, строили военные и торговые корабли. Есть на территории Бишбалты древнее кладбище. Первые могилы появились там еще в XIV веке. Сейчас кладбище почти затоплено, но часть могил конца XIX - начала ХХ века сохранилась. В гимназии №15 есть Музей Бишбалты, который коллективу учебного заведения помогли создать ученые-историки Дамир Исхаков и Альберт Бурханов. Интересный музей в Савиново, созданный энтузиастами. Но таких небольших музеев должно быть больше. Можно открывать локальные музеи в школах, лицеях, гимназиях. Это и патриотическое воспитание, и краеведение, и проектное обучение. У нас все для этого есть, просто нужен программный, системный подход к решению этого вопроса со стороны мэрии Казани и правительства Татарстана.

Айрат Файзрахманов:

- Мы должны помогать соотечественникам в развитии краеведения. Для этого необходимо создать реестр слобод на территории Татарстана, России, Евразии.

Татарские городские слободы - это элемент большой национальной политики, место локализации татарской культуры, презентации Татарстана.

Это пример того, как два народа, представители двух вероисповеданий в течение нескольких столетий притирались друг к другу. Люди дружили, сотрудничали. Они умели договариваться, вести диалог, чтобы формировать механизмы совместного жития. И с этой точки зрения опыт татарских слобод интересен и полезен для современного общества, межрегиональной и внешнеэкономической дипломатии.

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