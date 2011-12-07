В Казани состоится Манхэттенский фестиваль короткометражек

В течение почти месяца — с 1 по 28 октября в столице Татарстана будет представлена программа Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2020 года.

Любители короткого кино смогут познакомиться с лучшими работами в этом жанре кинематографии, созданными режиссерами из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и России.

Кстати, о качестве фильмов, представленных обычно в Manhattan short, говорит тот факт, что многие из них попадают затем в отбор на «Оскар» в Лос-Анджелесе, отмечают в пресс-службе фестиваля.