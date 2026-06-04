ЦСКА - УНИКС: дан старт финальной серии

Во вторник, 2 июня, в Москве стартовала финальная серия до четырех побед между ЦСКА и УНИКСом за звание чемпиона Единой лиги ВТБ и России.

Фото: unics.ru

Соперник УНИКСа - самый титулованный баскетбольный клуб СССР и России. Начиная с 1960 года московские армейцы - признанные лидеры отечественного баскетбола. Команда ЦСКА - 24-кратный чемпион СССР, 29-кратный чемпион России. За все время проведения чемпионатов РФ с 1992 года ЦСКА уступал чемпионство только четыре раза: дважды «Урал-Грейту», по разу «Зениту» и УНИКСу.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона команды дважды побеждали друг друга. УНИКС побеждал в Казани, ЦСКА - в Москве. Полуфинальная серия против «Локомотива-Кубань» далась ЦСКА по сравнению с УНИКСом проще. Потребовалось только 5 игр. УНИКСу для выхода в финал пришлось сыграть 7 матчей. Скажется ли это на физических кондициях казанцев?

УНИКС начал уверенно. Первый мяч с игры армейцы забросили только на 6-й минуте, сделав счет 12:7. Ход матча изменился, когда на площадке в составе ЦСКА появился лучший игрок регулярного сезона Мело Тримбл. УНИКС ответил выходом Рейнольдса и Шведа. ЦСКА нападал традиционно: начинал с прохода под щит. Получится - есть два очка в командную копилку. Если соперник подстраховывает защищающегося партнера, следует передача на периметр, чаще на угол. А забрасывать трехочковые мячи москвичи умеют. У УНИКСа мощная пара передней линии - Рейнольдс и Бингэм. У ЦСКА лучшая пара игроков задней линии - Тримбл и Уэйр. Хозяева перекрыли подступы к своей корзине, заставляя казанцев атаковать издали. В первой четверти наши парни бросали из-за дуги не хуже хозяев (по 5 попаданий у обеих команд). У ЦСКА три трехочковых попадания на счету Тримбла. Ничья после первых 10 минут игры - 23:23.

Во второй четверти наши парни атаковали весьма однообразно, делая ставку на дальние броски, но они не получались. А у москвичей разыгрался Тримбл. К большому перерыву на его счету было 23 очка из 48 общекомандных. Противодействия его игре наши парни не нашли. Разница в счете неумолимо росла в сторону ЦСКА. Набрав только 10 очков в четверти, УНИКС уступил первую половину - 33:48.

Москвичи грамотно прикрыли лидеров Казани, не пошла игра у Рейнольдса (5 очков за игру). УНИКС устал? Слишком уж легко армейцы разрывали оборону гостей. Разница в счете росла, увы, не в нашу сторону. 4-я минута - 38:53, 8-я минута - 42:59. Остается констатировать: ЦСКА переиграл УНИКС тактически. Ставка исключительно на трехочковые броски практически никогда не вела к успеху. 45:71 перед последним перерывом. Игра была практически сделана.

ЦСКА - УНИКС - 91:63 (23:23, 25:10, 23:12, 20:18).

Казанцы совершили 40 трехочковых бросков, реализовали только 12. У москвичей залетал каждый второй дальний бросок (16/32). Москвичи ни разу не промахнулись с линии штрафных (15/15). Показатели УНИКСа - 9/13. Только два баскетболиста УНИКСа преодолели 10-очковый рубеж: Бингэм набрал 15 очков, Швед - 11.