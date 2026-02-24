Личные вещи Софии Губайдулиной вернулись из Германии в Татарстан

В МИД России состоялась передача предметов, принадлежавших всемирно известному композитору. Их принял заместитель Премьер-министра РТ — полпред республики в РФ Равиль Ахметшин.

София Губайдулина ушла из жизни в марте 2025 года в возрасте 93 лет в Германии, где жила последние годы. Российское посольство в ФРГ собрало вещи, чтобы отправить их на родину музыканта — в Татарстан.

Среди переданного — орден «За вклад в культуру и искусство РФ», которым композитора наградили в 2022 году, татарские серебряные украшения, янтарные бусы, часы, музыкальный инструмент окарина, десятки компакт-дисков с её произведениями, одежда и фотография отца Асгата Губайдулина в рамке.

Как отметила директор департамента МИД Елена Галактионова, для ведомства большая честь участвовать в этом деле. Ахметшин поблагодарил дипломатов за сохранность вещей и подчеркнул их ценность для истории и культуры. Всё переданное будет направлено в Центр современной музыки Софии Губайдулиной в Казани. В республике также планируют реализовать проекты по сохранению памяти и наследия композитора.