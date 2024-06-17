Чудо на расстоянии: донорская печень из Новосибирска спасла жизнь казанской пациентке

Впервые в истории казанской трансплантологии донорская печень преодолела более двух тысяч километров, чтобы спасти жизнь пациентке из Татарстана. Эта невероятная история стала возможной благодаря слаженной работе команд трансплантологов из двух городов – Новосибирска и Казани.

Неделю назад главный внештатный трансплантолог Минздрава Татарстана Александр Киршин получил звонок от своего коллеги из Новосибирска, руководителя программы трансплантации печени Ивана Поршенникова. В Новосибирске был найден донорский орган, но команда хирургов уже была загружена двумя сложнейшими трансплантациями.

«Срок холодовой консервации донорской печени очень ограничен – не более 12 часов», – объясняет Александр Киршин.

Фото: Минздрав РТ

Было принято решение перевезти донорскую печень в Казань. Новосибирские трансплантологи незамедлительно организовали перевозку, а казанские врачи под руководством Александра Киршина подготовили пациентку к операции.

42-летняя женщина из Татарстана страдала от цирроза печени, без пересадки ей оставалось жить не более трёх месяцев.

В операционной царила напряженная атмосфера: пациентка была подготовлена, хирург из Новосибирска был в пути с донорским органом. Время было на счету.

Операция по удалению поврежденной печени длилась 75 минут. В это время трансплантолог из Новосибирска приземлился в Казани, и донорская печень была доставлена в операционную.

Вместе с казанскими коллегами он приступил к пересадке нового органа. Через 20 минут после присоединения к кровотоку печень «ожила». Операция завершилась успешно, пациентка уже готовится к выписке.