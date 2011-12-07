«Хотели создать ландшафт природы родного Татарстана»: в Казани открылась выставка Димы Ребуса

В Казанском центре современной культуры «Смена» совместно с московской галереей Artwin Gallery состоялось открытие персональной выставки молодого российского художника Димы Ребуса «Нормы Инсоляции». Посетители смогли увидеть работы художника за последние семь лет — как новые, так и ретроспективные.

Художник сотрудничал с телеканалами: National Geographic Channel, Canal+, журналами: Esquire, GQ, Psychologies, Snob и многими другими. В течение нескольких лет он также делал иллюстрации для авторской колонки в журнале Total Football. В 2012 году он проиллюстрировал серию книг «Сказочный ребус Андерсена».

Родился Дима в Набережных Челнах. Начал рисовать еще в юном возрасте и в школьные годы увлекся уличным искусством, делая граффити на стенах родного города.

В семнадцать лет поступил в Московский художественно-промышленный институт на факультет графического дизайна. Во время учебы в институте он начал работать иллюстратором и с тех пор создал сотни выдающихся работ, выработал собственный стиль и основал свою вселенную Underground Aquarellka.

И хоть его творчество пользуется огромной популярностью в России и Европе, до родного Татарстана его картины добрались только сейчас.

«Я слишком рано уехал из Татарстана — мне было 16 лет, и тогда я еще только начинал рисовать. Но сейчас я очень рад этому приезду», — отметил художник.

Выбор площадки для проведения выставки не случаен — по словам Димы, это место ему посоветовал Антон Белов — директор музея современного искусства «Гараж».

«Это одно из наиболее креативных мест Казани, люди сюда стремятся. А сегодня я в этом убедился лично. Надеюсь, что смогу выставиться здесь когда-нибудь ещё», — добавил он.

Фокус выставки в «Смене» направлен на серию «Инсоляция», повествующую о поиске выверенных «параметров» для жизни. Детализированные работы Ребуса, представленные на выставке, соединяют эстетику абстрактной, мультипликационной и реалистичной техники. Работы выполнены в одной из самых трудоёмких, требующих особого мастерства исполнения техник акварели с применением химических растворов, разработанных художником.

«Я химик и сам создаю эти растворы. И если на написание картины обычно уходит всего 3-4 дня, то на то, чтобы отшлифовать все остальное, могут уходить недели. Главное — это найти нужные пропорции», — рассказал Дима.

Название экспозиции отсылает к термину, использующемуся в архитектуре. Он означает количество солнечных лучей, попадающих на какую-либо поверхность, в частности, в окно дома. По словам Димы Ребуса, в своё время медики и архитекторы объединились, чтобы вычислить, достаточно ли солнечного света достаётся жителям домов.

«Выяснилось, что хорошая инсоляция только в тех квартирах, которые находятся на пятом этаже и выше. В связи с этим решётки, которые устанавливаются на окнах первого этажа, стали делать в форме заходящего солнца, чтобы хоть как-то компенсировать эту несправедливость с инсоляцией. Весьма поэтичная история. Мне она показалась одновременно интересной и очень грустной. В своем творчестве я прослеживаю некоторые понятия норм, анализирую их, и вот одна из таких норм — это норма инсоляции», — рассказал Ребус.

Выставка поделена на две части — в первой зрители могут познакомиться с одним из главных персонажей выдуманной художником вселенной — Мистером Ребусом, вторая же часть выставки эту тему развивает и позволяет окунуться во внутренний мир персонажа.

Мистер Ребус — вымышленный персонаж, один из главных во вселенной Underground Aquarellka, созданный Димой в 2007 году и частично основанный на внешности отца художника.

Гипертрофированные красные уши, нос и руки, бледный цвет лица также делают его похожим на мима. Персонаж является ключевой фигурой в творчестве художника. Мистер Ребус исполняет роль путеводителя, а его черные глаза представляют вход в интерактивную вселенную Underground Aquarellka.

Во втором зале также нашлось место и для инсталляции, формирующей собой ландшафт, по которому путешествуют зрители. Подобный приём заставляет гостя чувствовать себя не просто зрителем, а участником событий, происходящих на той или иной картине.

«Мы хотели создать ландшафт природы родного Татарстана. На его сборку ушло 10 дней. Изначально планировалось создать здесь небольшое поле, чтобы зрители могли рассекать колосья, но поскольку выставка продлится до сентября, мы ее просто уложили», — рассказал художник.

«Нормы Инсоляции» — многосоставной проект, рассказывающий об искусстве «по эту и по ту сторону окна», выходящий за стены арт институции. И если «по этой стороне» выставка показала посетителями работы художника и даже помогла окунуться в часть из них. То снаружи всех ожидала еще одна часть инсталляции в виде публичного арт-проекта — на здании «Смены» была установлена подсветка, символизирующая солнце.

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и продлится до 12 сентября.