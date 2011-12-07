На Черном озере пройдет первый фестиваль современной поэзии с Ах Астаховой

В казанском парке «Черное озеро» 14 августа состоится фестиваль современной поэзии «СЛЭМ». Об этом сообщили организаторы в своем Instagram-аккаунте.

«Мы хотим, чтобы вы вынырнули из ежедневной рутины — работа, платежи и дедлайны — и подумали о смыслах. Ведь кому, как ни поэтам, окрашивать образы, каждый день живущие за нашими спинами?» — заявили организаторы мероприятия.

В программе «СЛЭМА»: литературный лекторий, детский конкурс чтецов, выступления современных поэтов, литературный маркет и перформансы. Хедлайнером фестиваля станет одна из самых читаемых поэтесс современной русской поэзии Ах Астахова.

Также в рамках фестиваля пройдет литературная ярмарка, в которой может принять любое издательство. Условия участия можно узнать в direct instagram-аккаунта.

Вход на фест свободный по предварительной регистрации на сайте.