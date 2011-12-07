В Казани наградили победителей конкурса «Мин — җиңүче оныгы» («Я — внук победителя»)

В казанском музее Баки Урманче подвели итоги конкурса детских рисунков «Мин — җиңүче оныгы» — «Я — внук победителя». Конкурс проводился филиалом АО «Татмедиа» редакция журнала «Салават купере» и музеем Баки Урманче НКЦ «Казань».

«В этом году конкурс рисунков был необычным — мы приурочили его к 75-летию Победы. Да, тема сложная, серьёзная, но мы решились взять её и попросили детей нарисовать портреты бабушек, дедушек. У кого-то сохранились их фотографии, кто-то нарисовал образ героя. Мы хотели, чтобы они поговорили в семье об этом человеке, собрались вместе несколькими поколениями», — сказала главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Хуснутдинова.

На суд жюри было подано 335 работ, но победителями стали трое: Айтуган Гаянов из Актаныша, Нурислам Рахимов и Гулюса Набиуллина из Казани. Им вручили памятные дипломы и наборы художника для рисования. В конце мероприятия ребятам провели экскурсию по залам музея Баки Урманче.