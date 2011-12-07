«Безнең заман» объявляет о начале приема заявок на участие в фестивале

Ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Безнең заман» («Наше время») состоится в восьмой раз. Он проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой ЮНЕСКО.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, отборочные этапы пройдут с октября по ноябрь 2020 года. Они состоятся в Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске и Казани. Суперфинал и гала-концерт по традиции пройдут в Казани.

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы ведущих мастеров культуры России и Татарстана, «круглые столы», творческие лаборатории. В этом году на фестивале появится новый приз «Герои нашего времени».

Напомним, в фестивале могут принять участие команды или отдельные участники - представители учреждений и предприятий Татарстана вне зависимости от формы собственности. Творческие номера будут оцениваться профессиональным жюри в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы», «Визитка-презентация предприятия».

Заявки на участи в принимаются онлайн до 25 сентября на официальном сайте фестиваля «Безнең заман» («Наше время»).