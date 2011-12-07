Эльмир Низамов: «Алтын Казан» - это наше признание в любви Казани

Событие войдет в историю уже тем, что это первый татарский мюзикл. Его создатели: композитор Эльмир Низамов, автор либретто — народный поэт Татарстана Ренат Харис, режиссер Михаил Панджавидзе, хореограф Сергей Мандрик, педагог по вокалу — народная артистка России и Татарстана Винера Ганеева, музыкальный руководитель проекта — известный музыкант Вадим Эйленкриг. Исполнители главных партий: Эльмира Калимуллина, Филюс Кагиров, Артур Исламов, Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов.

— Все началось 10 лет назад. «Алтын Казан» был моей дипломной работой. Это удивительно, что народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии России, лауреат премии имени Габдуллы Тукая Ренат Харис согласился написать либретто для диплома студента консерватории. Спасибо Ренату Магсумовичу за то, что он поверил в меня, — рассказал автор мюзикла, композитор Эльмир Низамов. — 10 лет я работал со многими театрами, набрался опыта общения с режиссерами, актерами. И когда вернулся к «Алтын Казан», многое дорабатывал, переделывал, добавлял новые партии, в мюзикле появились новые персонажи. Пик работы совпал с карантином, когда мы все сидели дома. Каждый день в 7 утра садился за инструмент, понимая, что в 7 вечера мне надо отчитаться перед режиссером — отправить ему написанный за день материал.

— Эльмир, насколько жанр мюзикла созвучен татарской музыкальной культуре?

— Мюзикл — жанр сложный, со своей спецификой, стилистикой. Мы делали спектакль в рамках фестиваля «Yзгәреш җиле» («Ветер перемен»). Это синтез татарской музыки, джаза, современных ритмов, поп-, рок-музыки, этнических мотивов, симфонических элементов… Как в казан закладывают разные продукты, чтобы в итоге получилось вкусное блюдо, так и мы делали этот мюзикл: соединяли в одном котле разные музыкальные жанры, стили, направления.

Мы посвятили спектакль Казани. Сам я родом из Ульяновска, приехал сюда в 19 лет и был поражен, когда на улице услышал татарскую речь. В Ульяновске мы говорили на татарском только дома. Многие наши артисты тоже не из Казани. Но этот город стал для нас родным, любимым. И «Алтын Казан» — наше признание в любви Казани.

Как отметил режиссер спектакля Михаил Панджавидзе, «Алтын Казан» скроен по бродвейским лекалам. Безусловно, для оперного театра это вызов, новая планка. Красивая разноплановая музыка, сложные вокальные партии, яркая хореография, пластика, декорации, видеопроекции — все это погружает зрителей в сказочный мир. За основу сюжета взята легенда о создании Казани. Согласно мифу, город получил свое название от золотого казана, вода в котором закипала без огня и была животворной. Но чтобы пробудить в воде волшебные силы, нужно, чтобы горожане любили свою землю и сохраняли сердца и помыслы в чистоте.