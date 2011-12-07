Как получить «Пушкинскую карту» и можно ли купить на нее билет на концерт Моргенштерна

Культуры на 4 миллиарда рублей

С 1 сентября в России стартует программа «Пушкинская карта», с помощью которой россияне в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посещать учреждения культуры.

В период с сентября по декабрь 2021 года молодым людям на банковские карты планируется перечислять по 3 тыс. рублей для различного рода культпоходов. Средства, зачисленные на карту, можно потратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия.

К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране. Действие карты будет распространяться не только на государственные, федеральные, региональные, но и на частные учреждения культуры.

Программа охватит почти 13 млн старшеклассников, студентов колледжей и вузов.

Ожидается, что в следующем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год.

По словам Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустрина, на первом этапе на программу выделят 3,9 млрд рублей, в нее войдут более 800 государственных и частных организаций культуры. Их количество будет расти из месяца в месяц.

Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России. Для оформления карты с 1 сентября нужно будет подать заявку в личном кабинете на портале госуслуг.

Франция и аниме

Похожую практику вводили и в других странах. Пожалуй, самым ярким примером может послужить Франция, в которой 21 мая ввели так называемый «культурный пропуск» — приложение, позволяющее лицам 18 лет получить 300 евро на посещение культурных мероприятий и развивающих курсов, приобретение культурных товаров, а также игр, музыки, и электронных книг и т. д.

Абонемент стал также одним из средств помощи культурному сектору страны, парализованному пандемией. Французский президент Эмманюэль Макрон в речи, посвященной запуску приложения в мае, сказал, что, если молодые люди перестанут отвергать литературу и кино, это будет «огромная победа» для всей Франции.

Победы, кажется, не свершилось. Молодые французы на выделенный бюджет бросились покупать мангу — японские комиксы, вместо того, чтобы тратить деньги на так любимые президентом литературу и кино. По информации издания The New York Times, с мая по июль 75% всех покупок, совершаемых через приложение «культурный пропуск», пришлись на книги, примерно две трети из которых — манга. После чего многие французские СМИ иронично переименовали Culture Pass в Manga Pass.

Многие жители Франции выражали недовольство, что приложение работает только для 18-летних. Ни больше ни меньше.

Кажется, во всей это ситуации остались довольны только владельцы книжных магазинов, которым обеспечили продажи.

В России выбор «Пушкинской карты» пока ограничен только категориями театра, концертов академической музыки и музеев. Кино или книги в «культурный пропуск» не входят.

Культурный патриотизм

Начальник отдела пресс-службы министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов отметил, что в программе участвуют не только государственные культурные учреждения, но и муниципальных и частные. На данный момент в министерстве культуры идет большая работа по вовлечению в проект все новых участников.

Полный список будет опубликован в сентябре, но на данный момент известно, что в перечне точно буду все театры и музеи города, а также многие концертные площадки. А на следующий год планируется добавить библиотеки и другие некоммерческие организации в сфере культуры.

«Через этот проект мы хотели бы продвигать и популяризовать культуру среди молодежи, а также заниматься патриотическим воспитанием», — рассказал Файзрахманов.

Он также подчеркнул, что речь идет не о воинском патриотизме, а именно о гражданско-патриотическом воспитании. «Это любовь к родине, к своему языку и культуре. Все, что транслируют наши культурные учреждения, полностью укладывается в эти рамки», — добавил он.

Высокие цены и лучшие зрители

Новую программу оценила заместитель директора по финансовым вопросам и связям с общественностью Тинчуринского театра Альбина Хусаенова. Она сделала акцент на чересчур завышенных ценниках приезжих артистов и посчитала, что карта может решить эту проблему.

«Проект очень хороший. Он дает возможность подросткам приобщиться к культуре не только Татарстана, но и России, потому что карта действует на всей территории страны. Будь я в таком возрасте, обязательно бы взяла билет на кого-нибудь из гастролирующих артистов, потому что они, как правило, дороже казанских. Или, например, в оперный театр — там тоже билеты не дешевые. 3 тысячи, а в следующим году 5 тысяч — это отличное подспорье для ребят. И это замечательно, потому что это поддержка государства. Думаю, что дети от 14 до 22 лет — самые осознанные зрители», — рассказала Хусаенова.

Единственное, чего опасается Хусаенова, в реализации проекта — техническую сторону вопроса. «Это же „пилот“ пока. Все проблемы будут выявляться в течении первого полугодия. Потребуется некоторое время на апробацию, чтобы все работало, как часы», — говорит она.

Перепродажа, конкуренты и новые возможности

Своим мнение поделился и Эльмир Низамов — молодой татарский композитор, лауреат премии им. Мусы Джалиля, член Союза композиторов РТ и РФ, а также доцент казанской консерватории им. Н. Г. Жиганова.

«Я считаю, что это очень хорошая инициатива. Это поддержка не только студентов, но и творческих коллективов и театров, чтобы стимулировать интерес к ним. Я сам преподаю и у меня есть студенты, которые часто говорят, что хотят сходить куда-то, но у них нет возможности купить билет. Посещение театров — это не дешево, поэтому 3 тысячи рублей — отличная возможность ну хотя бы один или два раза в месяц посетить какой-то хороший спектакль в крупном городе», — поделился Низамов.

Опасения у композитора вызывают разве что возможность потенциальной перепродажи билетов и появление кинотеатров в перечне карты. «Хотелось бы, чтобы эти 3 тысячи использовались по назначению. С другой стороны — даже при перепродаже билет все равно куплен и кто-то пойдет в театр. С кинотеатрами культурным учреждениям сложно будет тягаться. Кино и цирк — самые главные из искусств, как говорил Ленин. Но на кино студенты и сами могут заработать, тем более в кино билеты недорогие», — добавил он

Композитор рассказал, что абонемент может повысить заполняемость залов и интерес у молодежи к культуре. «В конце концов нужно же не только обеспечить всех картами, нужно чтобы и продукт был, и люди хотели идти на спектакли. Эти деньги вообще могут сгореть, потому что никто никуда не будет ходить. Но я думаю, такого не произойдет, потому что у нас в Казани есть куда сходить», — рассказал Эльмир Низамов.

Моргенштерн, театры и Сладковский

Мнения представителей молодежи, с которыми разговаривал корреспондент КВ, разделились. Примерно половина отдает предпочтение театрам, а особенно — оперному, другая же отметила, что сходила бы на выступления своих любимых музыкальных коллективов, либо на концерты классической музыки, отдав свои голоса ГСО РТ. Похожих взглядов молодые люди придерживаются только в вопросах посещения музеев — они не кажутся им интересными.

На вопрос о том, какую конкретно группу или исполнителя они хотели бы услышать, многие опрошенные отвечали: «Моргенштерн». Словно предвкушая подобные заявления, Айрат Файзрахманов подготовил ответ.

«У нашего культурного продукта есть строгая маркировка, которая не должна быть 18+. Это значит, что „Пушкинскую карту“ нельзя будет использовать для оплаты билета на концерт Моргенштерна, если только он не будет у нас петь песни про патриотическое воспитание и делать это цензурно, соответствуя целям нашего проекта», — подчеркнул он.