«Чистопольская тетрадь»: история жизни поэтов в эвакуации

Спектакль рассказывает о писателях, поэтах, которые в годы войны были эвакуированы в Чистополь. Коллектив самодеятельного театра посвятил спектакль 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На премьеру, которая состоялась на сцене КДК им. Ленина, были приглашены ветераны войны, труженики тыла.Актеры театра представили стихи и отрывки из воспоминаний, писем Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Арсения Тарковского, Александра Твардовского и других известных поэтов, которые в годы войны оказались в эвакуации в Чистополе. - Работа над литературно-музыкальной композицией длилась почти полгода. Прежде чем браться за репетиции, мы знакомились с материалами, документами об эвакуации Союза писателей СССР в Чистополь, - рассказал режиссер-постановщик, сценарист, актер Владимир Нежданов. - 200 писателей с семьями приехали в Чистополь. Мало кто знает, что этот город стал родиной для многих стихов, песен, с которыми наши солдаты шли в бой. Я узнал об этом лет 30 назад. Тогда в международный молодежный лагерь «Волга» приехала делегация иностранцев. В делегации была женщина из Америки. Она была незрячая, но при этом великолепно говорила по-русски. Именно она впервые рассказала мне о чистопольском периоде жизни советских писателей. Оказывается, она в Америке защитила диссертацию по военным песням и стихам советских поэтов. И вот спустя столько лет я вернулся к этой теме. В нашем театре 12 человек. И на сцене - 12 поэтов. У нас не было цели добиться внешней схожести с нашими героями. Мы не играем этих людей. Мы их представляем. Писатели тогда регулярно проводили творческие встречи с горожанами в чистопольском Доме учителя. Спектакль создает особую атмосферу подготовки к таким встречам: на стене портрет Сталина, на столе - портрет Ленина, репродуктор, из которого голос Юрия Левитана сообщает новости с фронта «от Советского информбюро». Стихи Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Николая Асеева, Арсения Тарковского, Александра Твардовского и других поэтов, песни военных лет в исполнении непрофессиональных актеров звучали очень проникновенно. Премьера «Чистопольской тетради» прошла при аншлаге. В скором времени спектакль планируется показать в самом Чистополе.