«Ночь музеев» пройдет под знаком Дня Победы

Национальный музей Республики Татарстан его филиалы в рамках акции подготовили немало интересных онлайн-мероприятий. Для посетителей официального сайта Нацмузея РТ и его страниц в социальных сетях будут организованы видео-экскурсии. В прямом эфире состоится музыкальный марафон «Этот день мы приближали, как могли». Также будут работать музейные онлайн-мастер-классы, где можно будет обучиться изготовлению кукол из подручных средств, звезды в технике оригами, другим видам рукоделия. Всех ждет поэтический час «Стихи фронтового поэта», онлайн-занятие «Эх, суконная, казенная, военная шинель…», где музейные работники расскажут об обмундировании солдат Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

А завершит «Ночь музеев» видеопрезентация «Бессмертный полк музея».