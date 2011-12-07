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«Ночь музеев» пройдет под знаком Дня Победы

16 мая состоится традиционная всероссийская акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году «Ночь музеев» пройдет в непривычном формате онлайн.

Национальный музей Республики Татарстан его филиалы в рамках акции подготовили немало интересных онлайн-мероприятий. Для посетителей официального сайта Нацмузея РТ и его страниц в социальных сетях будут организованы видео-экскурсии. В прямом эфире состоится музыкальный марафон «Этот день мы приближали, как могли». Также будут работать музейные онлайн-мастер-классы, где можно будет обучиться изготовлению кукол из подручных средств, звезды в технике оригами, другим видам рукоделия. Всех ждет поэтический час «Стихи фронтового поэта», онлайн-занятие «Эх, суконная, казенная, военная шинель…», где музейные работники расскажут об обмундировании солдат Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

А завершит «Ночь музеев» видеопрезентация «Бессмертный полк музея».

КВ
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