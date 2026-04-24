Умер известный телеведущий и режиссер Алексей Пиманов

24 апреля 2026  00:54

На 65-м году жизни скончался российский телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает Первый канал. Коллеги назвали произошедшее невосполнимой утратой.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. На телевидение пришел в 1986 году видеоинженером, затем работал оператором. В разное время занимал пост гендиректора «Останкино», учредил компанию «Пиманов и партнеры», а с 2013 года являлся президентом медиахолдинга «Красная звезда». В 2022 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.

Более четверти века Пиманов вел на Первом канале программу «Человек и закон». Он также был автором и режиссером множества документальных и художественных фильмов, среди которых «Александровский сад», «Крым» и «Одиннадцать молчаливых мужчин».

