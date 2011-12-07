Международный театральный фестиваль имени Карима Тинчурина стартует в Казани

15 сентября в Казани откроется X Международный театральный фестиваль современной национальной драматургии имени Карима Тинчурина.

В течение шести фестивальных дней зрители увидят спектакли театров из Казани, Татарстана, Башкирского государственного академического театра драмы им. М.Гафури, Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана, Театральной площадки «MOÑ», Творческой мастерской GRANART из Нижнего Новгорода.

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи с известными драматургами современности и театральными критиками. Участниками диалога о проблемах современной драматургии, национального театра станут председатель Союза писателей РТ, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая Ркаил Зайдулла, драматург Мансур Гилязов, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Олжас Жанайдаров, писатель, драматург, поэт Дмитрий Данилов, писатель, дважды лауреат Национальной литературной премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин, переводчик, руководитель Театральной платформы Ельцин-Центра Наталья Санникова, театровед, театральный критик, президент Фонда Олега Ефремова и Международного театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство» Анастасия Ефремова и другие гости фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина.