Сегодня в Доме Дружбы народов Татарстана откроется выставка, посвященная 100-летию образования ТАССР

Один из самых заметных экспонатов выставки — масштабное полотно, созданное семьей художников — Асхатом Макраевым и Светланой Тимофеевой. На картине «К 100-летию ТАССР» изображены портреты 100 известных личностей Татарстана, внесших огромный вклад в развитие республики.

Также представлены картины многих художников, выполненные в разных техниках и жанрах. А еще здесь можно увидеть работы юных живописцев и графиков — учеников изостудии Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» города Казани. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.