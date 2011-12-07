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Сегодня в Доме Дружбы народов Татарстана откроется выставка, посвященная 100-летию образования ТАССР

Выставка будет работать в рамках V Международного фестиваля «Кутуй-фест». На вернисаже представлены работы художников Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ.

Один из самых заметных экспонатов выставки — масштабное полотно, созданное семьей художников — Асхатом Макраевым и Светланой Тимофеевой. На картине «К 100-летию ТАССР» изображены портреты 100 известных личностей Татарстана, внесших огромный вклад в развитие республики.

Также представлены картины многих художников, выполненные в разных техниках и жанрах. А еще здесь можно увидеть работы юных живописцев и графиков — учеников изостудии Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» города Казани. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.

КВ
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