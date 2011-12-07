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В Музее истории татарской литературы состоится онлайн-лекция об истории купеческого особняка на улице Островского

Мероприятие пройдет в 18.00.

Сегодня в 18 часов в рамках международного дня музеев, в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала в режиме онлайн состоится лекция архитектора Артура Галимзянова об истории здания бывшего купеческого особняка конца XIX — начало ХХ века, которое сейчас занимает музей. 

Дом на улице Островского, 15 — памятник архитектуры, истории и культуры Республики Татарстан, он был построен в 1905 году. татарского писателя, общественного деятеля Шариф Камал жил в одной из квартир этого дома с 1928 по 1942 год. А до лекции состоялись две онлайн экскурсии по музею истории татарской литературы: «От пергамента — к цифре» и «Шариф Камал и его эпоха».

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