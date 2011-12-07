Первый​ гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» состоится сегодня в Казани

Сегодня в Казани стартует первый гала-концерт XXI открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

В программу гала-концерта войдут лучшие номера, представленные в суперфинале, который в этом году прошел с 17 по 21 апреля на двух площадках – в Культурном центре имени А.С. Пушкина и КСК КФУ «УНИКС».

По информации пресс-службы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», в этом году в творческом состязании приняли участие более 5,5 тысяч конкурсантов из 45 районов Татарстана. Всего было подано 862 заявки от творческих коллективов и сольных исполнителей. Среди подавших заявки были не только татарстанцы, но и представители Москвы, Перми, Нефтекамска, Южноуральска, Астрахани, Ижевска и Израиля.