Осень в Крыму нарисовали в Новом Свете

Одна из них - гора Орел - стала главным объектом и основной темой симпозиума современной живописи. А резиденцией и одновременно творческой лабораторией для мастеров кисти и карандаша был выбран гостиничный комплекс Нового Света с одноименным названием. С творческими поисками и работой живописцев из разных регионов России познакомился и корреспондент «Казанских ведомостей».

Земля, воспетая писателями и художниками

«Прелесть крымской земли раскрывается для иных медлительно, исподволь, но завладевает надолго, навсегда. И каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой после расставания с ним сожаление и легкую печаль, какую вызывают воспоминания о детстве, и надежду еще раз увидеть эту »полуденную землю». Такими образами поделился со своими читателями Константин Паустовский в рассказе «Воспоминания о Крыме», написанном им в далеком 1948 году.

Действительно, Крым у каждого хоть раз побывавшего здесь навсегда оставляет о себе щемяще-волнительную память. Это запах разогретого на солнце известняка, сухой выгоревшей травы и легкий, едва уловимый, ни на что не похожий аромат моря. Его ты радостно ощущаешь уже издалека, на подходе к берегу, даже не увидев еще морских волн, неутомимо несущих тебе в дар свои белые барашки гребней…

Конечно, такие потрясающие по красоте места неизменно вызывают творческий подъем у людей искусства. Представьте себе тихую уютную бухту Нового Света, которую заботливо защищают от ветров две могучие горы - Сокол и Орел. Вторая гора, олицетворяющая уже своим названием гордую свободолюбивую птицу, стала главным объектом пленэра участников всероссийского творческого слета. Кстати, это уже вторая творческая встреча в этом удивительном по энергетике месте - в прошлом году мастера живописи запечатлели в своих работах гору Сокол. Таким стало и название того форума: «Сокол-art». Название и главная тема нынешнего пленэр-форума, конечно, с продолжением: «Арт-Орел».

Так же как и на предыдущую творческую встречу, в этом году в Новый Свет приехали представители самых разных направлений современной живописи, работающие в жанрах графики, абстракционизма, авторы инсталляций и иллюстраторы книг - Василий Власов, Марина Щелокова, Михаил Тихонов, Сергей Брюханов, Анатолий Горяинов, Владимир Мигачев и Дмитрий Трубин, Александр Пономарев, Эдуард Кулиш, Елена Утенкова-Тихонова, Трой Хасиев и Екатерина Трубина.

А пляж-то Царский!

Поселок Новый Свет - место особое, в него не заглянешь по дороге в соседний курортный городок. Сюда едут именно те, кто предпочитает тихий отдых, неспешные прогулки по можжевеловым рощам, виды на море с высоты горной тропы князя Голицына и галечно-песчаные пляжи. Один из которых (внимание!) так и называется - Царский пляж. Название это место для купания получило после того, как приглянулось венценосной семье дореволюционной России. В этих местах очень любил отдыхать со всей своей большой семьей российский император Николай II. Любопытно, что в небольшой бухте этого пляжа благодаря закрывающим ее горам температура воды всегда на несколько градусов выше, чем в остальных двух бухтах, расположенных по соседству за массивом гор. Теплее на несколько градусов и сам воздух.

Пленэр на... балконе

Такой же теплой дружелюбной атмосферой наполнилось и сообщество наших «новосветских» художников, с удовольствием ставших на 10 дней крымчанами. Стоит отметить при этом особенность состоявшегося пленэра «Арт-Орел». Напомним: слово «пленэр», пришедшее к нам из французского языка, дословно переводится как «свежий воздух», то есть рисование натуры (природы, окружающих мест) происходит на открытом воздухе. Так же поступили и художники нынешнего арт-форума. Высотное здание гостиничного комплекса, гостеприимно принявшего их, так удачно расположено на подъеме в бухту, что с него открываются потрясающие виды на горы и море. Поэтому, увидев такие роскошные обзорные панорамы, художники единодушно решили: мастерскими станут... огромные лоджии их номеров! Чистейший горный воздух, напитанный запахом моря, изумительная по красоте натура, кисти и мольберт - все что нужно настоящему мастеру!

- Стоит отметить еще вот какую важную деталь, - поясняет инициатор и идейный вдохновитель творческого симпозиума, заслуженный художник России, уроженец Архангельска Дмитрий Трубин. - Для того чтобы рисовать природу, вовсе не обязательно лазать по окрестным горам с этюдником и тюбиками с красками! Художник фиксирует увиденный образ в голове и чаще всего рисует потом - уже по памяти. И это даже лучше помогает впоследствии создать картину. Запечатленный образ за то время, пока ты доберешься до мольберта, освобождается от первых попутных и отвлекающих от главного ненужных наслоений, шелухи, становится чище и выкристаллизовывается.

Как вы думаете, Айвазовский свою знаменитую картину «Девятый вал» рисовал, сидя на берегу и наблюдая, как шторм бросает по волнам несчастных спасающихся на обломках корабля? Конечно нет, ответите вы сами себе. Картина вначале рождается у тебя в голове, и твоя задача - правильно перенести ее на холст, - рассказывает архангелогородец.

- А еще в ходе работы над полотном часто возникает вот какое ощущение, - делится своим опытом график Николай Тихонов. - Ты вдруг чувствуешь, что твоей рукой водит кто-то свыше и кисть с красками будто сама послушно кладет нужные мазки полутонов! Разум, голова отключается - и включаются чувства, обостряются ощущения. Очень благодатное состояние! Главное при этом, чтобы никто этому «общению» не помешал.

- Когда художник считает свою картину законченной? Или этот процесс улучшения бесконечен?

- Действительно, над некоторыми картинами приходится работать очень долго - по нескольку лет, - делится своим опытом Елена Утенкова-Тихонова. - Ну вот никак порой не удается довести ее до конечного замысла: переписываешь, затираешь, опять пишешь поверху, добавляешь мазок-другой - нет, все не то! Не то! И только когда картина тебе сама говорит - все, достаточно, больше ничего здесь не нужно, ты понимаешь,что работа завершена. И удивительное дело - картина больше не подзывает к себе, требуя доработки, образ закончен, - добавляет художница.

И себя показали, и других посмотрели

В свободные вечера художники с удовольствием участвовали в культурной жизни новосветского гостиничного комплекса, смотрели фильмы.

Например, в один из таких теплых южных вечеров кинорежиссер из Москвы Анар Аббасов представил свой фильм «Битва». Картина - победитель международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, ее продюсером выступил известный кинорежиссер Алексей Учитель.

На творческом вечере, состоявшемся в киноконцертном зале гостиничного комплекса, молодой начинающий режиссер рассказал о себе, своих первых работах в кинематографе и ответил на вопросы зрителей.

«Лучше гор могут быть только горы»

Завершая обзор творческого симпозиума художников в крымском Новом Свете, добавим, что итогом их совместной работы станет выпуск альманаха-каталога с картинами авторов.

В них навсегда останутся эти незабываемые дни, проведенные в солнечном приветливом Крыму. Останутся и величественные горы: Сокол и Орел, Караул-Оба и мыс Меганом. Миллионы лет назад, в легендарные времена единого континента Пангея, эти горы и возвышенности лежали на дне Мирового океана. В это трудно поверить, глядя сейчас на их высоту и мощь, но это всего лишь большие кораллы. Причем полюбившаяся художникам гора-птица Сокол и по сию пору остается самым большим в Европе коралловым рифом.

А те, кто приедет в Новый Свет после нынешнего творческого форума ведущих современных художников России, увидят, как каждый мастер живописи оставил в дар крымской земле по одной своей работе. «Лучше гор могут быть только горы», написанные рукой талантливого мастера.