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Осень в Крыму нарисовали в Новом Свете

В первой декаде октября в приморском поселке Крыма Новый Свет, что близ Судака, собрались известные художники России, чтобы, уединившись вдали от суетных городов, создать свое видение этих изумительных по красоте мест нашей страны. Действительно, что может быть красивее молчаливых горных вершин, гордо устремленных в небо возле самой кромки безбрежной синевы Черного моря?

Одна из них - гора Орел - стала главным объектом и основной темой симпозиума современной живописи. А резиденцией и одновременно творческой лабораторией для мастеров кисти и карандаша был выбран гостиничный комплекс Нового Света с одноименным названием. С творческими поисками и работой живописцев из разных регионов России познакомился и корреспондент «Казанских ведомостей». 

Земля, воспетая писателями и художниками

«Прелесть крымской земли раскрывается для иных медлительно, исподволь, но завладевает надолго, навсегда. И каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой после расставания с ним сожаление и легкую печаль, какую вызывают воспоминания о детстве, и надежду еще раз увидеть эту »полуденную землю». Такими образами поделился со своими читателями Константин Паустовский в рассказе «Воспоминания о Крыме», написанном им в далеком 1948 году.

Действительно, Крым у каждого хоть раз побывавшего здесь навсегда оставляет о себе щемяще-волнительную память. Это запах разогретого на солнце известняка, сухой выгоревшей травы и легкий, едва уловимый, ни на что не похожий аромат моря. Его ты радостно ощущаешь уже издалека, на подходе к берегу, даже не увидев еще морских волн, неутомимо несущих тебе в дар свои белые барашки гребней…

Конечно, такие потрясающие по красоте места неизменно вызывают творческий подъем у людей искусства. Представьте себе тихую уютную бухту Нового Света, которую заботливо защищают от ветров две могучие горы - Сокол и Орел. Вторая гора, олицетворяющая уже своим названием гордую свободолюбивую птицу, стала главным объектом пленэра участников всероссийского творческого слета. Кстати, это уже вторая творческая встреча в этом удивительном по энергетике месте - в прошлом году мастера живописи запечатлели в своих работах гору Сокол. Таким стало и название того форума: «Сокол-art». Название и главная тема нынешнего пленэр-форума, конечно, с продолжением: «Арт-Орел». 

Так же как и на предыдущую творческую встречу, в этом году в Новый Свет приехали представители самых разных направлений современной живописи, работающие в жанрах графики, абстракционизма, авторы инсталляций и иллюстраторы книг - Василий Власов, Марина Щелокова, Михаил Тихонов, Сергей Брюханов, Анатолий Горяинов, Владимир Мигачев и Дмитрий Трубин, Александр Пономарев, Эдуард Кулиш, Елена Утенкова-Тихонова, Трой Хасиев и Екатерина Трубина. 

А пляж-то Царский!

Поселок Новый Свет - место особое, в него не заглянешь по дороге в соседний курортный городок. Сюда едут именно те, кто предпочитает тихий отдых, неспешные прогулки по можжевеловым рощам, виды на море с высоты горной тропы князя Голицына и галечно-песчаные пляжи. Один из которых (внимание!) так и называется - Царский пляж. Название это место для купания получило после того, как приглянулось венценосной семье дореволюционной России. В этих местах очень любил отдыхать со всей своей большой семьей российский император Николай II. Любопытно, что в небольшой бухте этого пляжа благодаря закрывающим ее горам температура воды всегда на несколько градусов выше, чем в остальных двух бухтах, расположенных по соседству за массивом гор. Теплее на несколько градусов и сам воздух.

Пленэр на... балконе

Такой же теплой дружелюбной атмосферой наполнилось и сообщество наших «новосветских» художников, с удовольствием ставших на 10 дней крымчанами. Стоит отметить при этом особенность состоявшегося пленэра «Арт-Орел». Напомним: слово «пленэр», пришедшее к нам из французского языка, дословно переводится как «свежий воздух», то есть рисование натуры (природы, окружающих мест) происходит на открытом воздухе. Так же поступили и художники нынешнего арт-форума. Высотное здание гостиничного комплекса, гостеприимно принявшего их, так удачно расположено на подъеме в бухту, что с него открываются потрясающие виды на горы и море. Поэтому, увидев такие роскошные обзорные панорамы, художники единодушно решили: мастерскими станут... огромные лоджии их номеров! Чистейший горный воздух, напитанный запахом моря, изумительная по красоте натура, кисти и мольберт - все что нужно настоящему мастеру!

- Стоит отметить еще вот какую важную деталь, - поясняет инициатор и идейный вдохновитель творческого симпозиума, заслуженный художник России, уроженец Архангельска Дмитрий Трубин. - Для того чтобы рисовать природу, вовсе не обязательно лазать по окрестным горам с этюдником и тюбиками с красками! Художник фиксирует увиденный образ в голове и чаще всего рисует потом - уже по памяти. И это даже лучше помогает впоследствии создать картину. Запечатленный образ за то время, пока ты доберешься до мольберта, освобождается от первых попутных и отвлекающих от главного ненужных наслоений, шелухи, становится чище и выкристаллизовывается. 

Как вы думаете, Айвазовский свою знаменитую картину «Девятый вал» рисовал, сидя на берегу и наблюдая, как шторм бросает по волнам несчастных спасающихся на обломках корабля? Конечно нет, ответите вы сами себе. Картина вначале рождается у тебя в голове, и твоя задача - правильно перенести ее на холст, - рассказывает архангелогородец.

- А еще в ходе работы над полотном часто возникает вот какое ощущение, - делится своим опытом график Николай Тихонов. - Ты вдруг чувствуешь, что твоей рукой водит кто-то свыше и кисть с красками будто сама послушно кладет нужные мазки полутонов! Разум, голова отключается - и включаются чувства, обостряются ощущения. Очень благодатное состояние! Главное при этом, чтобы никто этому «общению» не помешал. 

- Когда художник считает свою картину законченной? Или этот процесс улучшения бесконечен?

- Действительно, над некоторыми картинами приходится работать очень долго - по нескольку лет, - делится своим опытом Елена Утенкова-Тихонова. - Ну вот никак порой не удается довести ее до конечного замысла: переписываешь, затираешь, опять пишешь поверху, добавляешь мазок-другой - нет, все не то! Не то! И только когда картина тебе сама говорит - все, достаточно, больше ничего здесь не нужно, ты понимаешь,что работа завершена. И удивительное дело - картина больше не подзывает к себе, требуя доработки, образ закончен, - добавляет художница. 

И себя показали, и других посмотрели

В свободные вечера художники с удовольствием участвовали в культурной жизни новосветского гостиничного комплекса, смотрели фильмы. 

Например, в один из таких теплых южных вечеров кинорежиссер из Москвы Анар Аббасов представил свой фильм «Битва». Картина - победитель международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, ее продюсером выступил известный кинорежиссер Алексей Учитель.

На творческом вечере, состоявшемся в киноконцертном зале гостиничного комплекса, молодой начинающий режиссер рассказал о себе, своих первых работах в кинематографе и ответил на вопросы зрителей.

«Лучше гор могут быть только горы»

Завершая обзор творческого симпозиума художников в крымском Новом Свете, добавим, что итогом их совместной работы станет выпуск альманаха-каталога с картинами авторов. 

В них навсегда останутся эти незабываемые дни, проведенные в солнечном приветливом Крыму. Останутся и величественные горы: Сокол и Орел, Караул-Оба и мыс Меганом. Миллионы лет назад, в легендарные времена единого континента Пангея, эти горы и возвышенности лежали на дне Мирового океана. В это трудно поверить, глядя сейчас на их высоту и мощь, но это всего лишь большие кораллы. Причем полюбившаяся художникам гора-птица Сокол и по сию пору остается самым большим в Европе коралловым рифом.

А те, кто приедет в Новый Свет после нынешнего творческого форума ведущих современных художников России, увидят, как каждый мастер живописи оставил в дар крымской земле по одной своей работе. «Лучше гор могут быть только горы», написанные рукой талантливого мастера. 

КВ
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