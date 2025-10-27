Делегация Татарстана представила опыт организации детского отдыха на всероссийском форуме

Республика
27 октября 2025  12:34

Представители Татарстана приняли участие во Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы», который проходил с 20 по 22 октября во Всероссийском детском центре «Смена». Делегация республики включала руководителей ведущих учреждений отрасли: центра «Лето», казанского центра «Ял», центра «Черноморец» и молодежного центра «Сәләт – Ак Барс».

Директор Республиканского центра «Лето» Нина Шимина представила опыт Татарстана по созданию лагерей-спутников. «В 2025 году в 46 палаточных лагерях республики отдохнули более 12 тысяч детей. За последние два года построено 14 лагерей-спутников, которые могут принимать 2100 человек за смену», — отметила она.

На форуме также были представлены успешные практики профориентационной работы, организации инклюзивного отдыха и современные подходы к продвижению детских лагерей. Участие в мероприятии позволило татарстанским специалистам не только поделиться своим опытом, но и перенять лучшие федеральные методики для дальнейшего развития сферы детского отдыха в регионе.

