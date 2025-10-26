Дело о смертельном ДТП под Казанью с гибелью двух детей направлено в суд

26 октября 2025  15:16
Владислав Косолапкин

Уголовное дело в отношении жителя Казани, из-за которого в августе этого года погибли двое малолетних детей, передано в суд. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Татарстану.

Трагедия произошла вечером 10 августа 2025 года на трассе Казань — Буинск — Ульяновск. По данным следствия, водитель находился за рулем в утомленном состоянии и превысил скорость, что не позволило ему контролировать движение. В результате он выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. От сильного удара эту машину отбросило на третье транспортное средство.

В результате аварии двое детей, находившихся в одном из автомобилей, погибли на месте. Еще два человека получили тяжелые травмы. Им была оказана медицинская помощь.

Теперь дело будет рассмотрено в суде, где водителю предстоит ответить за нарушение ПДД, повлекшее гибель людей по неосторожности.

