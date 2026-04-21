Депутаты Татарстана добиваются пересмотра школьных норм по родным языкам

На международной конференции «Единство в многообразии» в Казани депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов выступил против решения об уменьшении нагрузки по родным языкам в первых классах с двух часов до одного в неделю. Изменения были внесены в 2025 году в рамках обновления ФГОС и вызвали резкую реакцию в республике: парламентарии забили тревогу из-за рисков утраты языкового многообразия.

Гильмутдинов назвал сокращение неприемлемым, подчеркнув, что родной язык — это не просто школьный предмет, а история, традиции и будущее народа. В качестве альтернативы он предложил вернуть часы за счет перевода рисования и музыки во внеурочную деятельность. Депутат напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и без поддержки языков и культур разных этносов это единство невозможно. «Нет языка — нет народа», — резюмировал он, добавив, что особое внимание следует уделять дошкольному образованию, где дети способны осваивать сразу несколько языков. Татарстан намерен и дальше добиваться отмены сокращения.