Для близких пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме» организована круглосуточная линия связи

Администрация Нижнекамска сообщила о запуске специальной горячей линии, предназначенной для родственников сотрудников нефтехимического предприятия. Получить информацию смогут члены семей работников, оказавшихся в зоне происшествия.

Связаться с операторами можно по номеру 8(800)200-12-04. Линия функционирует в режиме 24/7 без перерывов.

Ранее сообщалось, что инцидент с возгоранием произошел на промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима». По последним данным, жертвами стали два человека, еще 72 работника получили травмы различной степени тяжести.