Доктор Андрей Терегулов: У врача глаза должны гореть! Когда они гаснут, наверное, надо уходить

Заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ, главный внештатный рентген-хирург Минздрава РТ, доцент кафедры хирургических болезней постдипломного образования института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Терегулов не раз спасал своих пациентов. Как и четыре предыдущих поколения его семьи, которые тоже посвятили жизнь медицине.

В каждом поколении - врачи

Наше знакомство с Андреем Юрьевичем состоялось во время интервью на тему здоровья. Открытый, улыбчивый, дружелюбный. А с коллегами - строгий и серьезный.

- Мой прадед Абраам Моисеевич Лейзеровский, сын аптекаря из небольшого еврейского местечка в Минской губернии, пришел в Казань с красночехами во время установления советской власти, - начал мой собеседник. - После окончания Гражданской войны поступил на медицинский факультет Казанского университета.

Специализировался в кожной венерологии, в 30-х годах стал заведующим отдела в горздраве Казани и одновременно ассистентом кафедры кожных болезней Государственного института для усовершенствования врачей им. В.И.Ленина в Казани (ГИДУВ). Воевал в финскую войну в 1939 - 1940 годах. А в начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, Абраам Моисеевич вступил в Красную армию и сразу был назначен начальником хирургического полевого подвижного госпиталя №626. Руководя этим госпиталем, как его называли, 1-й линии, майор медицинской службы Абраам Лейзеровский прошел с 22-й армией всю войну.

Во время прорыва блокады Ленинграда с ним произошел удивительный случай. Среди раненых бойцов он встретил своего старшего сына Максима - рядового Красной армии. Прадед думал, что сын учится в мединституте, а тот, оказывается, ушел добровольцем на фронт. Подлечившись, Максим снова ушел воевать. К счастью, оба моих родственника вернулись домой живыми.

Семья Лейзеровских, конец 40-х. Слева направо: Максим, Мина Овсеевна, Ефим, Абраам Моисеевич Фото из семейного архива

После окончания войны Абраам Моисеевич вернулся в Казань и продолжил работу в ГИДУВ на кафедре кожных болезней. Он был главным врачом кожно-венерологического диспансера на Большой Красной. А его жена Мина Овсеевна всю жизнь была педиатром. У супругов родились два сына. Тот самый Максим после войны все-таки окончил мединститут и стал фтизиатром. А вот дед Андрея Юрьевича - Ефим Абраамович, с детства боялся крови и не пошел по стопам родителей. Выбрав стезю химика, стал одним из руководителей завода всесоюзного значения РТИ.

В 1958 году в семье Лейзеровских родилась мама нашего героя Лилиана Ефимовна. Она со школьных лет знала, что станет врачом, однако на вступительных экзаменах в мединститут ее откровенно завалили, разводит руками Андрей Юрьевич. Учителя же школы №18, которую окончила девочка, написали коллективное письмо министру Высшего образования СССР. В этом письме они отразили предвзятое отношение к Лилиане и попросили принять ее в институт. С этим письмом мама Лилианы поехала в Москву и каким-то чудом попала на личный прием к министру. В итоге приказом министра Высшего образования СССР Лилиана Ефимовна была зачислена в Казанский мединститут. Там она встретила своего будущего мужа, отца Андрея Юрьевича - Юрия Эмильевича. К слову, сейчас Лилиана Ефимовна Терегулова работает заведующей отделением ультразвуковых исследований №2 РКБ, а ее супруг Юрий Эмильевич Терегулов - заведующим отделением функциональной диагностики №1 РКБ.

Мама Андрея Юрьевича Лилиана Ефимовна Терегулова на 5-м курсе КГМИ Фото из семейного архива

Из древнего татарского рода мурз

- Другая ветвь моей семьи - это Терегуловы, - продолжил мой собеседник. - Они происходят из древнего татарского рода мурз. К началу ХХ века многие из них пошли в учителя и врачи. Прадед Абдулвали Хусаинович в 1923 году поступил на медицинский факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина. В 1928-м женился на своей однокурснице Александре Николаевне. После окончания университета стал врачом-невропатологом. С началом финской войны в 1939 году был призван в Советскую армию в качестве военврача. Он майор медицинской службы.

Абдулвали Хусаинович Терегулов одним из первых в России стал применять иглорефлексотерапию в лечении неврологических заболеваний. Умер в 1990 году в возрасте 87 лет Фото из семейного архива

После окончания финской войны прадед был отправлен служить на пограничную заставу в только что присоединенную Западную Белоруссию, в небольшой город Белосток, который был форпостом на границе с Третьим рейхом. Там он служил до начала Великой Отечественной войны. А 22 июня 1941 года был отправлен в отпуск домой, что и спасло ему жизнь, так как весь Белостокский гарнизон пал в первые часы войны...

В 1941 году прадед попал в окружение на территории Белоруссии. Был начальником партизанского госпиталя, с войсками дошел до Берлина. В 1945 году, уже после Победы, самолет санитарной авиации, в котором он летел над Берлином, был сбит оставшимися фашистами. Абдулвали Хусаинович чудом один остался жив из всего самолета.

Долгое время провел в госпитале и вернулся в Казань в 1946 году. С этого же года он доцент кафедры нервных болезней Казанского ГИДУВ. Защитил кандидатскую диссертацию. Одним из первых в России стал применять иглорефлексотерапию в лечении нервных болезней. В 1963 году вышел на пенсию, но продолжал врачебную деятельность в поликлинике. Прабабушка Александра Николаевна была врачом-терапевтом, с 1938 года - ассистентом кафедры физиотерапии Казанского ГИДУВ. У Абдулвали Хусаиновича и Александры Николаевны было двое детей - Эмиль и Олег.

Эмиль Абдулвалиевич Терегулов - врач-невропатолог, с 1979 года - завотделением неврологии 9-й городской больницы г. Казани. Умер в 2001 году в возрасте 72 лет Фото из семейного архива

Эмиль Абдулвалиевич, отметил Андрей Юрьевич, в возрасте 10 лет стал практически главой семьи. Когда его отец был призван в армию военврачом, мама тяжело болела. Три года от отца не было вестей, и Эмиль, чтобы прокормить семью, переехал в Ковров к родственникам матери. Там он устроился на завод и производил патроны для фронта. После возвращения в 1946 году отца с фронта юноша поступил в мединститут, где в своей группе встретил будущую жену - Галину Михайловну. После окончания института молодая семья была распределена в нефтяную столицу Татарии - город Бугульму. Там Эмиль Абдулвалиевич работал врачом-неврологом и завотделением вплоть до 1979 года. Далее был переезд в Казань и работа в качестве завотделения неврологии в 9-й городской больнице Казани. А Галина Михайловна с 1953 по 1979 год работала врачом - педиатром-фтизиатром в Бугульме, с 1979-го - в противотуберкулезном диспансере Московского района Казани.

У Эмиля Абдулвалиевича и Галины Михайловны родилось двое детей, один из которых отец Андрея Юрьевича - Юрий Эмильевич. После окончания мединститута буквально через несколько лет он стал самым молодым заведующим отделением в РКБ. Этот доктор один из первых в России организовал службу интервенционной аритмологии. И пока что он единственный в семье доктор медицинских наук!

К слову, жена Андрея Юрьевича - Елена Теодоровна, тоже медик. Она врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры функциональной диагностики Казанской медицинской академии. Супруги тоже познакомились во время учебы в медуниверситете. Воспитывают троих детей 14, 11 и 6 лет.

«Если опекать свое чадо всю жизнь, что из него выйдет?»

- Каково иметь таких выдающихся родственников?

- Это большая ответственность! Ты можешь идти только вперед, никого не подводя. Нужно максимально делать то, что в твоих силах, помогать другим.

Быть врачом меня никто не заставлял, но и другой дороги для себя я не видел. Однако в нашей семье есть негласная традиция: мы не идем по проторенной дорожке, а выбираем другую специализацию. Если опекать свое чадо всю жизнь, что из него выйдет? Такой человек ничего не достигнет в жизни, ничего после себя не оставит.

- Вы ведете здоровый образ жизни?

- Да, я никогда не курил, много лет назад отказался от алкоголя. Раньше спокойно относился к людям, которые курят. «Это их дело», - убеждал я себя и не вмешивался. Но когда мы начали лечить острый инфаркт миокарда, погружаться в тему, выяснилось, что человек, который курит, по сравнению с тем, кто не имеет этой зависимости, на 300% больше подвержен сердечно-сосудистым катастрофам. Осознав свою ответственность за людей, которые меня окружают, я стал разговаривать на эту тему с каждым курильщиком. Эффект от таких бесед есть. К примеру, большинство наших пациентов после пережитого инфаркта миокарда бросают курить и пить алкоголь.

- На ваш взгляд, каким должен быть врач?

- В первую очередь он должен уметь сопереживать. Про профессионализм я молчу, это даже не обсуждается. Врач не может быть неучем - иначе это катастрофа. Но, помимо знаний и навыков, вместе с пациентом ты должен уметь пережить его боль и страдание. Согласно статистике ВОЗ, здоровье пациента на 50% зависит от него самого, 25% приходится на генетику, а другие 25% - в руках доктора. А вообще... у врача должны глаза гореть! Когда они гаснут, наверное, надо уходить.