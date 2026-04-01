Доля отечественных автомобилей уверенно растет на рынке Поволжья

На нее собрались 180 руководителей и владельцев дилерских центров - те, кто определяет, как будет развиваться автомобильный бизнес в регионе. Главной темой обсуждения стала цифровизация: как технологии меняют поведение покупателей и что с этим делать продавцам.

Эксперты платформы представили свежую аналитику по рынку новых автомобилей в Поволжье. В первом квартале 2026 года спрос на новые машины в ПФО вырос на 16,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена составила 3,1 миллиона рублей - это на 15 процентов ниже, чем в среднем по России. Самый популярный ценовой диапазон - от 2 до 3 миллионов рублей, на него приходится 30 процентов всех запросов. Чуть меньше внимания покупатели уделяют сегментам 1 - 2 миллиона и 3 - 5 миллионов рублей.

Доля российских брендов в предложении новых автомобилей за год выросла с 34 до 47 процентов. Произошло это в том числе за счет локализации китайского Chery, который теперь представлен на рынке как бренд TENET. При этом LADA не сдает позиции, а наоборот, расширила свою долю с 23 до 27 процентов.

В сегменте авто с пробегом наблюдается рост. Спрос на подержанные машины в Поволжье увеличился на 15,7 процента. Средняя цена - 1,25 миллиона рублей, что на 28 процентов ниже, чем в целом по стране. Лидируют по доле рынка отечественные автомобили - 35 процентов от всех объявлений в регионе. Но интерес к китайским маркам растет гораздо быстрее: спрос на них вырос на 41 процент за год.

Особенно заметно, что покупатели стали активнее присматриваться к автомобилям средней возрастной категории - от 4 до 9 лет. Их популярность подскочила на 34 процента, и это самый резкий прирост внимания. Ценовые предпочтения тоже изменились: 87 процентов всех запросов контактов приходится на автомобили до 2 миллионов рублей, хотя год назад этот показатель был чуть выше. Растет доля тех, кто готов рассматривать машины за 2 - 3 миллиона и даже за 3 - 5 миллионов рублей.

Хорошая новость для покупателей: по данным системы AI-рекомендаций «Автотеки Авито», 9 из 10 предложений на рынке подержанных автомобилей в Поволжье считаются надежными. А каждый пятый автомобиль находится в отличном, близком к идеальному состоянии.

Аналитики также выяснили, какие модели оказались самыми ликвидными, то есть лучше всего сохраняют остаточную стоимость. Лидер здесь - LADA Niva Legend. Три года назад новая машина стоила в среднем 904 тысячи рублей, а сейчас трехлетний экземпляр на «Авито Авто» оценивается в 888 тысяч рублей. Остаточная стоимость - впечатляющие 98,2 процента. У LADA Niva Travel этот показатель составляет 90,7 процента, у LADA Granta - 87,3 процента. Среди китайских моделей лучшие результаты показали Haval Jolion с 79 процентами и Geely Coolray с 72 процентами.

Цифровизация давно перестала быть просто модным словом - она уже изменила рынок. По данным исследований платформы, 88 процентов покупателей обращаются к онлайн-источникам при выборе нового автомобиля. Две трети из них ищут предложения и дилеров именно через интернет. Еще больше тех, кто покупает машину с пробегом: более 95 процентов изучают в сети информацию о марках и моделях, ищут и сравнивают конкретные объявления. Больше 80 процентов людей осматривают и оценивают автомобили онлайн.

Изменилась и манера общения. С января 2023-го по март 2026 года в Поволжье доля пользователей, использующих чаты для переписки с продавцами, выросла с 56 до 66 процентов. Людям удобнее решать вопросы в мессенджерах, не тратя время на телефонные звонки.