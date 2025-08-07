«Древо жизни» в парке Горького: традиции, радости и тепло отчего дома

В Казани, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького прошел фестиваль «Древо жизни». Проект посвящен отчему дому в обрядах народов Поволжья.

7 августа 2025  11:51
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

На большом поляне под открытым небом для гостей были открыты национальные подворья татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы, башкир, кряшен.

Здесь можно было познакомиться с бытом, семейными традициями народов, попробовать блюда национальных кухонь, научиться играть в игры, в которые играли наши предки.

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по гончарному делу, резьбе по дереву, изготовлению шамаилей на стекле, плетению половиков, а также росписи деревянных лопаток, изготовлению лыковых кукол-оберегов и по другим традиционным ремеслам.

А на главной сцене «Древа жизни» выступали фольклорные коллективов. Завершился фестиваль ярким театрализованным представлением «Отчий дом».

