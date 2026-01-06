Два игрока УНИКСа вошли в символическую пятерку недели

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку лучших игроков недели – в нее вошли сразу два представителя УНИКСа. На неделе казанский клуб провел всего один матч, одержав выездную победу над «Локомотив-Кубанью» (81:77). По итогам этой встречи Дишон Пьер набрал 15 очков при 15 подборах и четырех результативных передачах. В символическую пятерку также вошел Дмитрий Кулагин, набравший 15 очков при четырех подборах и семи результативных передачах.