Два игрока УНИКСа вошли в символическую пятерку недели

Спорт
6 января 2026  14:24
Автор:
Эдгар Витковский

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку лучших игроков недели – в нее вошли сразу два представителя УНИКСа. На неделе казанский клуб провел всего один матч, одержав выездную победу над «Локомотив-Кубанью» (81:77). По итогам этой встречи Дишон Пьер набрал 15 очков при 15 подборах и четырех результативных передачах. В символическую пятерку также вошел Дмитрий Кулагин, набравший 15 очков при четырех подборах и семи результативных передачах.

