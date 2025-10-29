Движение поездов до станции «Дубравная» в Казани приостановят на месяц

С 3 ноября на первой линии Казанского метрополитена будет временно прекращено движение поездов на участке до станции «Дубравная». Ограничение связано со строительством первого участка второй линии метро.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», закрытие станции планируется сроком на один месяц. Эта вынужденная мера необходима для обеспечения безопасных и бесперебойных строительных работ.

Строящаяся вторая линия метрополитена станет значимым проектом для города, соединив пять районов Казани: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первая очередь новой ветки протяженностью 5,37 км будет включать в себя четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова». Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. В дальнейшем строительство метро продолжится в направлении Деревни Универсиады и Республиканской клинической больницы.